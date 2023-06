Marvel’s Spider-Man 2: grande offerta per il preordine da Euronics!

Da una grande offerta vengono grandi risparmi: Spidey raddoppia, ma con Euronics il prezzo di Marvel’s Spider-Man 2 cala… non dal soffitto!

Di solito i nostri highlights tendono ad arrivare nel weekend, ma con ciò che Euronics ha in serbo per Marvel’s Spider-Man 2 non abbiamo proprio resistito. L’ultima fatica di Insomniac Games sostituisce le ali di drago con le ragnatele di non uno, ma ben due uomini ragno. A condividere i riflettori, infatti, sono il veterano Peter Parker e il nuovo arrivato Miles Morales. Entrambi offrono non poche variazioni sul tema ragnesco: mentre Miles ha dalla sua i poteri aggiuntivi della controparte cartacea, come il tocco paralizzante, nel caso di Peter subentra il simbionte nero, che di solito non porta con sé altro che guai. Insomma, il buffet per i fan degli arrampicamuri si prospetta già da ora luculliano, ma si dà il caso che il gigante dell’elettronica abbia un notevole asso nella manica.

L’offerta di Euronics per Marvel’s Spider-Man 2

Sappiamo bene a che state pensando: ma Marvel’s Spider-Man 2 non è ancora uscito! E infatti è così. Euronics ha generosamente applicato lo sconto sul preordine del titolo, abbassandone il prezzo dalla consueta ottantina. Con un taglio del 13%, la nuova ambiziosa creazione targata Insomniac sarà vostra per soli 69,99 euro. E la cosa migliore, trattandosi di un preordine, è che il gioco non è soggetto al limite dell’esaurimento delle scorte. La sola scadenza è prevista al day one: avete dunque tempo fino al 19 ottobre. Siccome il titolo PS5 promette già da ora di farvi sentire, al pari dei suoi predecessori, nei panni dell’Uomo Ragno, possiamo già dire che una volta tanto la “fortuna dei Parker” non ha colpito!

