Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in offerta da Euronics!

Non solo XVI, quando Euronics taglia il prezzo per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin con un’offerta per i veri fan dei soulslike!

Sappiamo benissimo che il sedicesimo episodio numerato del franchise è oggi al suo debutto sugli scaffali, ma se preferite un’offerta più improntata sul formato fisico quella di Euronics per Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin può fare per voi. Nonostante la svolta action della storica serie, questa reinterpretazione dei dogmi della saga in chiave soulslike ha saputo accattivarsi una buona fetta di pubblico e critica. Ora, la seconda stesura degli eventi con cui ha avuto inizio tutto (uhh… spoiler?) è disponibile ad un prezzo decisamente più vantaggioso, in modo tale da convincere anche i più restii tra voi. E pur non essendoci prezzi ballerini di mezzo, si tratta comunque di un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Il taglio netto di Euronics con l’offerta di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Se volete che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin non sia altrettanto “estraneo” al vostro scaffale, ecco in che consistono i numeri proposti oggi da Euronics. La percentuale di cui andiamo a parlare, infatti, è veramente ghiotta: si parla del 50%. A un gioco a metà prezzo non si dice mai di no, men che meno quando il risultato vi permette di portarvi a casa l’avventura di Jack a soli 19,99 euro. Però non mentivamo neanche sulla necessità di approfittarne quanto prima: si parla infatti di uno sconto che scadrà questa domenica, 25 giugno, salvo l’eventuale esaurimento delle scorte. Avete dunque tre giorni di tempo, quindi vi sconsigliamo davvero di tergiversare: pure nei soulslike, del resto, un attimo di esitazione può rivelarsi fatale!

