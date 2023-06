Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: un nuovo trailer mostra le nuove dinamiche feature

Mostrate le nuovissime dinamiche feature nel nuovo trailer gameplay di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Milestone, leader mondiale nello sviluppo di videogiochi racing, e Mattel, Inc. hanno pubblicato un nuovo trailer di Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, disponibile dal 19 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store. Con nuove meccaniche di gioco, terreni, tipi e categorie di veicoli, il sequel introdurrà nuove ed entusiasmanti possibilità per tutti i piloti Hot Wheels. In Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, avere un’auto veloce non sarà l’unica chiave per il successo, poiché il gameplay è stato rivoluzionato con l’introduzione di due nuove mosse che aggiungono un ulteriore livello di profondità alla competizione.

Grazie al potere del boost, i giocatori potranno fare un salto o un doppio salto in qualsiasi momento. Questa nuova azione è lo strumento ideale per superare gli avversari o per navigare in spazi ristretti evitando gli ostacoli. Inoltre, queste nuove mosse consentono ai giocatori non solo di migliorare le proprie abilità di gara, ma anche di scoprire nuove scorciatoie o di accedere a sezioni del tracciato precedentemente irraggiungibili

Il nuovissimo scatto laterale consente ai giocatori di spostarsi rapidamente a sinistra o a destra, scontrandosi con gli avversari su entrambi i lati del proprio veicolo. Utilizzando questa manovra, i giocatori possono costringere strategicamente gli avversari a uscire dai limiti o usarla per rimbalzare all’interno dei confini della pista di plastica arancione. Queste nuove abilità, combinate con le meccaniche di boost e drift, che i giocatori conoscono e amano in Hot Wheels Unleashed, aprono una moltitudine di opportunità e ampliano notevolmente le possibilità di prendere decisioni strategiche e interpretare ogni gara e pista nel modo che preferiscono.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: tante novità nel nuovo trailer

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged porta il divertimento a un livello superiore introducendo cinque ambientazioni distinte e completamente nuove. I giocatori saranno trasportati in un’ampia sala giochi che ricorda l’epoca passata dei giochi a gettoni; il cortile di una casa residenziale trasformato in un’emozionante arena da corsa; un campo da minigolf immerso in una cittadina del selvaggio West; un museo dove i giocatori possono correre tra riproduzioni di dinosauri e altri manufatti fossili; e una stazione di servizio con una tranquilla tavola calda che serve succulenti hamburger. Inoltre, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged avrà la Track Room, che offre uno speciale ambiente vuoto per i giocatori che preferiscono liberare la propria creatività e progettare i propri tracciati unici in uno spazio neutro.

Molti dei diversi tracciati del gioco si svolgeranno esclusivamente al chiuso o all’aperto, mentre altri passeranno da un ambiente all’altro, offrendo un’esperienza di gara dinamica e coinvolgente. Questa varietà di ambientazioni migliora la giocabilità, poiché i diversi ambienti offrono una serie di superfici che influiscono in modo significativo sulla manovrabilità dei veicoli. Di conseguenza, i piloti dovranno adattare le loro abilità e selezionare con cura il veicolo appropriato per ogni gara, è garantita un’esperienza emozionante e strategica.

A proposito dei veicoli, Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged presenta una linea di lancio notevolmente ampliata con un’impressionante collezione di 130 veicoli iconici dell’universo Hot Wheels, compresa l’introduzione di nuovissime classi come ATV e Moto. Ogni veicolo possiede uno stile e un carattere unico in base alla categoria di appartenenza. Ad esempio, i veicoli della categoria Bolide offrono una velocità ineguagliabile sui rettilinei, mentre quelli della categoria Bilanciato offrono un mix perfetto di velocità e manovrabilità. La categoria Agile presenta un’opzione più leggera e ferocemente competitiva, mentre la Derapatore è perfetta per dominare le curve con finezza professionale. La categoria Peso Massimo, invece, presenta veicoli colossali e robusti, mentre la classe Fuoristrada rappresenta la scelta ideale per conquistare i terreni fuori pista più impegnativi.

Per dominare davvero la competizione, è essenziale una combinazione di muscoli e cervello. Ecco perché Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged introduce un nuovissimo sistema di abilità che permette ai giocatori di personalizzare l’esperienza di guida dei loro veicoli. I giocatori possono ora investire i punti abilità guadagnati in uno skill tree composto da tre rami, ognuno dei quali si concentra su aspetti diversi. Questi includono il potenziamento della spinta e delle relative caratteristiche, il miglioramento della maneggevolezza e la capacità di superare gli ostacoli. Le scelte significative fatte nello skill tree arricchiscono sia il gameplay del momento che la varietà a lungo termine, man mano che i giocatori esplorano l’ampiezza delle opzioni di personalizzazione.

In Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged non conta solo quello che c’è sotto il cofano. L’editor di livree migliorato consentirà di creare disegni unici per distinguersi in pista, mentre il nuovo editor di sticker permetterà ai giocatori di creare, salvare e condividere motivi e forme specifiche, consentendo un’ulteriore personalizzazione dell’aspetto del proprio veicolo! Una volta soddisfatti dei loro progetti, i giocatori potranno condividerli con il mondo, mostrando le loro abilità artistiche agli altri corridori.

“Oltre alla loro esperienza nei giochi racing, la capacità unica di Milestone di comprendere il brand Hot Wheels è stato l’ingrediente chiave per rendere Hot Wheels Unleashed un tale successo”, ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel. “Con Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged, Milestone ha portato il gameplay, la personalizzazione, la grafica e molto altro ancora a un livello superiore, elevando l’autentica esperienza Hot Wheels che rimane il cuore meraviglioso di questa serie.”

