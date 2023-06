Final Fantasy 16: trucchi e consigli per affrontare il gioco

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio Final Fantasy 16, l’ultimo titolo dell’iconica serie targata Square Enix

Final Fantasy 16, l’ultimo titolo targato Square Enix, è finalmente disponibile e ovviamente tantissimi giocatori si sono subito fiondati a giocarlo. Questo titolo però ha un gameplay molto diverso rispetto a quello dei precedenti capitoli e di conseguenza anche i veterani della serie potrebbero avere qualche difficoltà a prenderci la mano. Per aiutare questi giocatori abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio Final Fantasy 16.

Provate diverse combinazioni di Eikon | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

Nel corso della vostra avventura su Final Fantasy 16 avrete la possibilità di entrare in possesso di un gran numero di Eikon diversi. Complessivamente potrete equipaggiare massimo tre di questi esseri ed ognuno di essi vi permetterà di utilizzare delle potentissime abilità uniche.

I poteri degli Eikon sono molto forti già da soli ma se li combinerete tra loro risulteranno ancora più devastanti. Le abilità di alcuni di questi esseri infatti si prestano molto bene ad essere utilizzate dopo quelle di altri, creando a tutti gli effetti delle combo. Per riuscire a sfruttare al meglio i vostri Eikon è quindi fondamentale sperimentare con diverse combinazioni, così da trovare le mosse che si prestano meglio al vostro stile di gioco.

Migliorate i vostri Eikon preferiti | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

Una volta trovati gli Eikon con cui vi trovate maggiormente a vostro agio in combattimento è fondamentale che investiate punti abilità per renderli più forti. Potenziando le mosse di uno di questi esseri potrete infatti renderle molto più efficaci in combattimento, ma non solo.

Una volta raggiunto il grado massimo potrete infatti equipaggiare le abilità ad uno qualsiasi dei vostri Eikon. In questo modo avrete la possibilità di personalizzare ancora di più le mosse usate in combattimento e creare combo e strategie ancora più complesse ed efficaci.

Concentratevi su Garuda | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

Tutti gli Eikon di Final Fantasy 16 sono molto potenti e in base al vostro stile di gioco potreste preferirne alcuni rispetto ad altri. Fra tutti questi esseri però ne esiste uno che complessivamente risulta molto più utile rispetto agli altri: Garuda.

Garuda è un potentissimo elementale del vento che diventerà facilmente uno dei vostri Eikon preferiti grazie alla sua utilissima abilità assegnata al tasto cerchio. Questa mossa vi permetterà di proiettare in avanti degli artigli che afferreranno il nemico a cui state puntando e lo trascineranno verso di voi. Questa abilità è molto comoda per eliminare rapidamente i nemici minori ma sorprendentemente è davvero efficace anche contro i nemici più grossi e potenti.

Dopo che avrete svuotato almeno metà della barra volontà di un avversario potrete infatti utilizzare la mossa di Garuda per atterrarli per diversi secondi. In questo modo anche i nemici più pericolosi resteranno storditi per qualche tempo, permettendovi così di mandare a segno un gran numero di attacchi davvero potenti.

Demolite la volontà degli avversari | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

Per eliminare i nemici più grossi e potenti di Final Fantasy 16 non vi basterà colpirli fino a quando non avrete azzerato i loro HP ma dovrete anche svuotare la loro barra della volontà. Finché questo indicatore è pieno gli avversari non reagiranno ai vostri attacchi ma, una volta svuotato, resteranno storditi per diversi secondi e oltretutto subiranno danni maggiorati.

Di base tutti i vostri attacchi danneggeranno un po’ anche la barra volontà degli avversari ma ce ne sono alcuni che sono pensati specificatamente per questo compito. Ad esempio le mosse di Garuda (di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo) sono perfette per svuotare la volontà dei nemici ma ci sono anche tanti altri Eikon che possiedono mosse adatte a questo scopo. Considerando quanto è utile stordire i nemici vi consigliamo quindi di tenere sempre equipaggiate almeno un paio di abilità specializzate nel demolire la volontà dei mostri più forti.

Imparate a schivare | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

I combattimenti di Final Fantasy 16 sono davvero molto rapidi e frenetici, e di conseguenza a volte i giocatori finiscono col concentrarsi troppo sull’attaccare. Ovviamente danneggiare i nemici è importante ma bisogna ricordare che per superare le battaglie più difficili è importante evitare i colpi nemici.

Per schivare un attacco vi basterà premere “R1” poco prima di essere colpiti ma, se lo farete al momento giusto, potrete anche infliggere dei seri danni agli avversari. Evitando un colpo all’ultimo secondo potrete infatti attivare una Schivata di Precisione, un’abilità che vi permetterà di rallentare il tempo per qualche secondo e poi contrattaccare con un attacco più potente del normale.

Conquistate la trascendenza | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

La trascendenza è una tecnica estremamente potente in grado di aumentare temporaneamente l’attacco e la velocità di Clive. Questa mossa è perfetta per finire rapidamente i nemici ma volendo può anche essere utilizzata in maniera più difensiva.

Infatti per tutta la durata della trascendenza gli HP di Clive si rigenereranno nel tempo in base a quanti danni state infliggendo agli avversari. Per questo motivo vi consigliamo di conservare la carica di questa abilità fino a quando non vi troverete davvero in difficoltà, così da potervi curare e tornare a combattere a pieno regime.

Scegliete gli accessori adatti a voi | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

Scegliere gli Eikon che si adattano meglio al vostro stile di gioco è molto importante, ma allo stesso modo è fondamentale equipaggiare degli accessori che si adattino bene agli Eikon scelti. Questi equipaggiamenti infatti possiedono un gran numero di effetti diversi che possono esservi più o meno utili a seconda dei casi.

Ad esempio alcuni, come quelli che aumentano il danno delle combo, sono più generici, mentre altri invece vanno ad influenzare alcune tipologie di abilità Eikon specifiche. Per essere il più efficaci possibili in combattimento è quindi fondamentale trovare gli accessori che si adattano meglio al vostro modo di giocare e agli Eikon che utilizzate di solito.

Allenatevi nella Sala della Virtù | Final Fantasy 16: trucchi e consigli

Se avete dei problemi ad affrontare alcuni nemici specifici oppure volete mettere alla prova delle nuove build, allora la Sala della Virtù è il posto che fa per voi. In questo luogo potrete selezionare qualsiasi nemico che avete già affrontato in passato e combatterlo per allenarvi liberamente.

Inoltre potrete selezionare anche specifiche opzioni per rendere l’addestramento più fruttuoso. Ad esempio è possibile impostare specifici data point oppure modificare il comportamento della creatura che state affrontando. Spesso i giocatori tendono a trascurare questo tipo di allenamento ma, se volete migliorare nel gioco, allora vi consigliamo caldamente di fare una visita alla Sala della Virtù.

Pronti a tutto

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Final Fantasy 16. Adesso di sicuro avrete capito come affrontare il titolo nel migliore dei modi e potrete godervi questa nuova avventura targata Square Enix. Il nostro articolo termina qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante altre guide presenti qui sul nostro sito:

Final Fantasy 16 è disponibile ora in esclusiva temporale per PS5. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.