Honor Magic 6 Pro, l’offerta Mediaworld per i veri fotografi!

Uno degli aspetti che può apprezzare di più un acquirente di uno smartphone può essere il suo lato fotografico. Magari per creare degli scatti stupendi da pubblicare sui profili social, che sia per uso personale o per lavoro. Potete farlo ora con l’Honor Magic 6 Pro in offerta su Mediaworld ad un prezzo speciale!

Cosa cercate in uno smartphone quando volete acquistarne uno nuovo? Probabilmente penserete alla memoria, oppure alla risoluzione schermo, oppure ancora alla modalità fotografica o al suo processore. Questi sono tutti fattori importantissimi per un nuovo smartphone, ma magari c’è l’aspetto che preferite di più rispetto ad un altro. In questo caso parliamo della modalità fotografica, che in questo device della Honor si fa rispettare e ha ben pochi rivali. La Honor, anche se meno conosciuta rispetto ai titani come Apple o Samsung, è un’altra azienda che crede molto nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, come è stato nel caso proprio dell’implementazione dell’intelligenza artificiale nell’Honor Magic 6 Pro, che trovate in offerta su Mediaworld, guarda caso! Lo trovate per di più ad un ottimo prezzo, a 1.099 euro invece di 1.299 euro.

Per accedere all’offerta, tutto quello che dovete fare è cliccare qui.

L’offerta Mediaworld sull’Honor Magic 6 Pro vi rende fotografi professionisti

Il punto forte su cui vediamo che l’intelligenza artificiale si è concentrata maggiormente è proprio sull’aspetto fotografico. Questo Honor Magic 6 Pro ha infatti una Telecamera Falcon autoregolante super dinamica, che vi regala tutte le tecnologie necessarie per degli scatti perfetti. Profondità di campo, riprese angolari e così via, tutto per scattare delle foto meravigliose da postare sui social. L’intelligenza artificiale poi cancella tutti gli errori e le sfocature, per farvi evitare la rottura di doverne scattare altre o sistemarle manualmente. Un altro aspetto da considerare è la sua batteria da 5.600 mAh, che vi permetterà di usarlo per una giornata intera senza aver bisogno di ricaricarla più volte. Inoltre la ricarica della batteria è anche ultra rapida.

Uno smartphone che vi renderà dei fotografi professionisti, sarà come avere una fotocamera professionale a portata di mano e comoda da portare! Se siete amanti della fotografia, questo è lo smartphone che fa per voi. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!