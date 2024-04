Oceania 2, Vaina appare nella prima immagine Disney del sequel

Per fine anno ci sarà il grande ritorno di Oceania con il suo sequel. Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson torneranno a doppiare Vaiana e Maui nell’atteso film Disney

Vaiana e i suoi amici sono pronti a tornare per nuove avventure. Vista la recente assemblea degli shareholder, Disney ha svelato la prima immagine dell’attesissimo sequel di Oceania. Il film riporterà sul grande schermo la protagonista Vaiana, Il semidio Maui e tutti i personaggi del film principali del 2016 di Ron Clements e John Musker. L’annuncio di un sequel di Oceania è stato fatto completamente a sorpresa lo scorso febbraio. Infatti il CEO Bob Iger ha comunicato che il progetto riguardo una serie animata per la piattaforma streaming Disney+, prevista per il 2025, si era trasformato in un lungometraggio per il cinema. Sembra che il dirigente sia rimasto così impressionato dalla storia creata dal nuovo regista Dave Derrick Jr. da decidere di riservare per quest’ultima un posto d’onore negli slot disponibili per le uscite sul grande schermo. Così gli episodi saranno riscritti e riassemblati. In questo modo si potrà creare un nuovo lungometraggio d’animazione.

La trama e il cast del sequel di Oceania

Vaina riceverà un nuovo e inaspettato richiamo da parte dei suoi antenati. La nuova missione che attende la principessa la porterà a viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania, in acque pericolose e dimenticate che la porteranno a vivere un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. L’immagine diffusa dalla Disney ci mostra come la principessa sarà alla ricerca di nuove e sconosciute popolazioni oltre i confini dell’isola di Motonui, e che insieme a lei ci saranno anche Maui e nuovi improbabili esploratori del mare. Il nuovo film sarà ambientato ben tre anni dopo il precedente capitolo: per cui Vaiana avrà 19 anni. Al doppiaggio della versione originale torneranno Auli’i Cravalho e Dwayne Johnson (rispettivamente Vaiana e Maui). Nella versione italiana, la protagonista era doppiata da Emanuela Ionica (dialoghi) e dalla cantante Chiara Grispo (canto), mentre Maui aveva la voce di Fabrizio Vidale. Il film arriverà nelle sale probabilmente per il 28 novembre 2024.

