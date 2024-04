Honor 90 5G, un’offerta Mediaworld per le spese piccole!

Il vostro vecchio smartphone è ormai andato, non funziona più oppure sta dando dei grossi problemi di prestazioni? Non temete, non dovrete spendere un patrimonio, non per forza. Su Mediaworld trovate in offerta l’Honor 90 5G ad un prezzo davvero economico e imperdibile!

Diciamocelo, ogni volta che il nostro vecchio smartphone non funziona più ci viene sempre un colpo al cuore nel pensare a quanto dovremo spendere per uno nuovo. Ma attenzione, non dovrete spendere una fortuna! Sul web ci sono tantissime offerte di cui potete approfittare, offerte su degli smartphone buoni che vi offrono delle buone prestazioni e funzionalità, senza dover necessariamente spendere troppi soldi! Mediaworld, ultimamente, si sta rivelando essere un grande fan di Honor, l’azienda cinese produttrice di smartphone. Un’azienda molto rinomata dalla catena, visto che ha messo in offerta ancora un altro smartphone Honor, che vi offre il top di gamma. Ma se volete spendere di meno, allora c’è in offerta su Mediaworld l’Honor 90 5G ad un prezzo scontatissimo, soli 399 euro invece di 599,90 euro.

Per accedere all’offerta non dovete fare altro che cliccare qui.

L’Honor 90 G in offerta su Mediaworld è uno smartphone semplice ma articolato

Questo smartphone ha di per sé un design molto semplice e minimalista, che lo rende molto elegante e da un bel feedback nell’impugnatura. Ha inoltre una fotocamera da ben 200 MP, che vi permette di scattare delle ottime foto. Il suo display ha una risoluzione AMOLED, ideale quindi per poter guardare delle belle serie tv o film sullo smartphone oppure giocare ai videogiochi presenti sull’app store. Oltre a questo, l’Honor 90 ha anche una memoria incredibile, con una RAM da 12 GB e una ROM da 512 GB che permette di avere un enorme spazio di archiviazione.

Questo smartphone ha quindi tutto ciò che vi serve e il tutto vi viene servito ad un ottimo prezzo, quindi niente spaventi o mancamenti nella spesa che dovrete affrontare. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte che vi faranno risparmiare e molto altro!