Udinese-Torino: dove vedere la partita?

Passando al Sabato, il calendario risulta davvero interessante. Ma dove vedere Udinese-Torino? Andiamo a scoprirlo all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono un punto fondamentale peril calcio di adesso, oramai del tutto plasmato. La Serie A, infatti, è suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò evidenzia un vantaggio per le società, dall’altra parte invece mette in evidenza un vero e proprio aspetto negativo per gli utenti, i quali si trovano costretti a ricercare innumerevoli informazioni per ciò che concerne il palinsesto. Per questo l’articolo di riferimento ha uno scopo preciso: spiegare dove vedere Udinese-Torino e scoprire chi giocherà dal primo minuto.

La giornata 29 mostra così un confronto molto interessante, con due squadre diverse ma, per certi versi, analoghe. Obiettivo salvezza e progetto zona grigia.

Dove vedere Udinese-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In tredicesima posizione in classifica con 27 punti, l’Udinese si trova ancora in pericolo, avendo solo tre lunghezze sulla zona retrocessione. I friulani devono assolutamente salvarsi, ma il percorso è ancora tortuoso. All’unidecimo posto con 38 punti arriva il Torino, ormai certo della permanenza e pronto ad “accontentarsi” ancora una volta di una stagione poco colorata. I ragazzi di Juric partono favoriti, ma la gara è comunque insidiosa. Scopriamo dove poter vedere Udinese-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, si è presa in poco tempo il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio mostra poi le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà anche l’occasione di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie a cui si può usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Basterà semplicemente effettuare qualche passaggio, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi si mostra diversa. Per la Serie A ci sono tre partite in programma per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta l’intero calendario. A questo si aggiungono i match delle compagini estere e gli appuntamenti di natura europea, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si estende a numerosi altri sport, quali NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, occorrerà cliccare sul link che riporta direttamente a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, eccoci arrivati alla risposta tanto attesa: Udinese-Torino sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 16 Marzo alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Friuli di Udine. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per navigare su internet.

Udinese-Torino, probabili formazioni

Un altro anno a bocca asciutta, senza progetti concreti per il futuro e una stagione lontana dalle coppe.

Di seguito le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Lazzaro, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria

Chi riuscirà a vincere? Esprimete il vostro giudizio. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nemmeno una news relativa al mondo social e web.