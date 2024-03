ASUS svela Zenfone 11 Ultra: una svolta epocale per la Serie Zenfone

ASUS ha presentato in anteprima il nuovo Zenfone 11 Ultra durante un evento di lancio online dedicato tenutosi oggi

Durante questo evento, l’azienda ha fornito un’approfondita panoramica sul più recente modello ammiraglio della serie Zenfone. Zenfone 11 Ultra segna un significativo avanzamento verso un form factor più ampio, caratterizzato da un sistema di fotocamere potenziato, un processore più performante e una batteria di maggior capacità, il tutto racchiuso in un design attentamente studiato.

Zenfone 11 Ultra: esperienza visiva impeccabile e sostenibile

Zenfone 11 Ultra è disponibile in una scelta di quattro nuove colorazioni, tutti ispirati a diversi paesaggi del nostro pianeta. ASUS ha progettato il nuovo Zenfone utilizzando materiali sostenibili come l’alluminio riciclato al 100% per la scocca e una maggiore percentuale di imballaggi riciclabili.

Il display ultra-immersivo incontra il design sostenibile. Zenfone 11 Ultra sfoggia un display coinvolgente AMOLED da 6,78 pollici a 144 Hz potenziato dalla tecnologia Pixelworks, gli utenti possono usufruire di immagini vibranti che prendono vita grazie alla tecnologia LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) per migliorare l’efficienza energetica. Il design del telefono è altrettanto notevole, con un rapporto schermo/corpo del 94% ottenuto grazie a cornici significativamente ridotte.

Zenfone 11 Ultra è disponibile in quattro colori ispirati a paesaggi di tutto il mondo. I classici Skyline Blue e Eternal Black riflettono i cieli blu del giorno e neri della notte della Scandinavia, mentre Misty Grey e Desert Sand si ispirano rispettivamente alle mattine di San Francisco nebbia e alle dune di Tottori. La cover posteriore del telefono presenta il logo del 30° anniversario di ASUS a specchio su una finitura oleofobica opaca per una sensazione premium e il massimo comfort di presa.

Zenfone 11 Ultra è anche un vero campione di sostenibilità. La sua cornice ecologica è realizzata al 100% in alluminio riciclato e il suo display è composto per oltre un quinto da vetro riciclato, portando ASUS un passo avanti verso una catena di approvvigionamento circolare. ASUS ha ridotto del 94% l’uso della plastica per la confezione, utilizzando carta riciclata al 100% e inchiostri a base di soia.

Prestazioni ultra elevate supportate da una batteria più potente. Con prestazioni da vero e proprio concentrato di potenza, Zenfone 11 Ultra è dotato dell’ammiraglia Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform. Questa piattaforma all’avanguardia consente di operare senza problemi per qualsiasi attività, dalle sessioni di gioco intense al multitasking con facilità. Con 16 GB di RAM ad alte prestazioni e 512 GB di memoria interna, gli utenti possono contare su un dispositivo prestante in grado di gestire le attività AI senza sforzo e di offrire un gameplay fluido e una grafica coinvolgente.

Grazie alla CPU Snapdragon 8 Gen 3 e ad altri componenti notevolmente efficienti dal punto di vista energetico, nonché a una batteria più capiente da 5500 mAh rispetto al suo predecessore, ASUS ha migliorato la durata della batteria di Zenfone 11 Ultra del 26,5%. Questo miglioramento garantisce agli utenti un utilizzo ininterrotto per lunghi periodi. Con oltre 26 ore di autonomia, Zenfone 11 Ultra stabilisce un nuovo standard di resistenza nel settore degli smartphone.

Prezzi e disponibilità

ASUS Zenfone 11 Ultra è disponibile al prezzo di €1099 (16/512G) e €999 (12/256G).

In occasione del lancio, dal 14 marzo al 14 aprile, Zenfone 11 Ultra verrà venduto in offerta sull’eshop di ASUS (-€100), nei Gold Store e su Amazon le versioni Black e Blu saranno scontati di €100 nel medesimo periodo.

