BYD: 2.000 km di autonomia del sistema PHEV

La nuova generazione di auto elettriche BYD promette di raggiungere i 2.000 km di autonomia con il sistema PHEV. Vediamo le ultime novità

La rivoluzione dell’autonomia è alle porte con la BYD e il suo nuovo sistema PHEV, che promette un’autonomia che sfonda il muro dei 2.000 km. Un traguardo che ridefinisce i confini della mobilità sostenibile, portando l’innovazione a un livello mai visto prima. Questa notizia ha creato ovviamente fermento nel mondo delle auto. Tutti adesso aspettano con ansia che venga svelato questo nuovo sistema ibrido plug-in di quinta generazione capace di superare ogni aspettativa. Il suo debutto è atteso al prossimo Salone dell’Auto di Pechino, dove verrà mostrato non solo un sistema propulsivo avanzato ma anche una piattaforma EV di quarta generazione. Il nuovo sistema PHEV è il risultato di anni di ricerca e sviluppo, naturale evoluzione dal sistema Dual Mode che ha caratterizzato la gamma della casa cinese per oltre un decennio.

BYD: massima efficienza e grande prestazioni

Questa nuova generazione si divide in due anime: una che punta all’efficienza massima e l’altra che non trascura le prestazioni. Entrambe le versioni combinano un motore a benzina turbo da 1,5 litri con ciclo Atkinson e un motore elettrico sincrono, supportati da un cambio CVT. La batteria, a scelta tra 8,32 kWh o 18,32 kWh, permette di raggiungere un’autonomia che nel ciclo cinese CLTC tocca i 1.200 km. Ma è la prossima generazione che tutti attendono con impazienza: le specifiche ufficiali sono ancora avvolte nel mistero, ma le indiscrezioni parlano chiaro. L’autonomia potrebbe raggiungere i 2.000 km, un numero che cambierà il modo di viaggiare, di pensare all’auto, di immaginare il futuro.

E non è tutto: la nuova ePlatform 4.0 promette di essere il cuore pulsante della prossima generazione di veicoli elettrici dell’azienda. Insomma, un salto tecnologico che porterà l’intero settore in una nuova era. BYD non si vuole limitare a seguire il progresso, ma lo vuole guidare. Con un occhio sempre rivolto all’innovazione e all’efficienza, la casa automobilistica si conferma come uno dei leader nella corsa verso un futuro più verde e sostenibile.

