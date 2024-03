Rise of the Ronin: disponibile il trailer di lancio!

Proprio in queste ore, Team Ninja ha rilasciato il trailer di lancio di Rise of the Ronin, che si concentra sul rapporto con la Lama Gemella, con l’utilizzo di scene live-action e di grafica di gioco

Per avere fra le mani Rise of the Ronin, di cui vi abbiamo già parlato in un’anteprima dedicata (cliccate qui!), manca soltanto una settimana ormai. Il GDR esclusivo per PlayStation 5 di Team Ninja infatti arriverà il prossimo 22 marzo e, proprio in vista dell’imminente lancio, gli sviluppatori ne hanno voluto rilasciare il trailer di lancio, che trovate qua sotto. Dall’unione di scene live-action e di immagini di gioco è fuoriuscito un trailer decisamente entusiasmante e che sembra voler rispecchiare l’unicità del titolo. Godetevelo.

Il trailer di lancio di Rise of the Ronin ci getta di peso nel Giappone del XIX secolo

Ambientato nel Giappone del XIX secolo, Rise of the Ronin ci vedrà controllare un guerriero personalizzabile a nostro piacimento, per poi addentrarsi in un periodo storico in cui le cosiddette “Navi Nere” occidentali minacciavano i confini precedentemente chiusi del Giappone. Col nostro protagonista, potremo interagire con una varietà di figure storiche reali, mentre si fa storia attraverso l’open world di gioco. Un po’ come in Dragon’s Dogma (anche voi siete in attesa del secondo capitolo?), potremo personalizzare due personaggi: oltre al protagonista, infatti, sarà possibile creare anche la Lama Gemella, il fratello del personaggio principale cresciuto e addestrato insieme a lui. Il trailer di lancio di Rise of the Ronin si concentra proprio su questa caratteristica e mette a confronto scene dell’infanzia dei gemelli con una tesa resa dei conti tra i due, da ronin ormai cresciuti.

Rise of the Ronin sembra voler essere una nuova ripartenza per Team Ninja, che ha deciso di mescolare, per la creazione di un gameplay accattivante, lo stile di combattimento di titoli come Wo Long e Nioh con una struttura open world più libera. Dai diversi trailer precedenti abbiamo potuto intuire come l’intenzione degli sviluppatori fosse puntare l’attenzione sul maggiore senso di libertà di gioco, con una trama che reagirà alle nostre decisioni mentre scegliamo la nostra via da Ronin.

Avete visto il trailer di lancio di Rise of the Ronin? Che cosa ne pensate?