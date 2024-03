Monza-Cagliari: dove vedere la partita?

Il weekend è ormai agli sgoccioli e, per questo motivo, il palinsesto si mostra interessante. Scopriamo dove vedere Monza-Cagliari

I diritti tv fanno ormai parte della quotidianità della sfera calcistica. La Serie A, infatti, è gestita sia da Sky che da DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo evidenzia un vantaggio per le società, dall’altra parte mette in evidenza un vero e proprio aspetto negativo per gli utenti, che si trovano così costretti a cercare innumerevoli informazioni per le gare di interesse. Lo scopo dell’articolo è dunque il seguente: spiegare dove vedere Monza-Cagliari e scoprire – insieme – i possibili protagonisti della sfida.

La giornata 29 si rivela interessante per entrambe, i brianzoli per ottenere l’aritmetica salvezza, i sardi per allontanarsi dal pericolo retrocessione in Serie B.

Dove vedere Monza-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

A quota 39 punti, il Monza si trova al decimo posto in classifica e ad una sola lunghezza dall’aritmetica salvezza, che garantirebbe la permanenza nella massima serie. I ragazzi di Palladino stanno cominciando a costruire qualcosa di concreto. Più difficile la situazione del Cagliari, quindicesimo con 26 punti, appena due di distacco dalla retrocessione. Un rendimento comunque positivo, caratterizzato da due pareggi e due vittorie, ma occorre la spinta in più. Scopriamo allora dove poter vedere Monza-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha strappato un pass per essere tra le “prime della classe” all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio mostra anche le partite di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, che dà modo di usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Servirà compiere pochi passaggi, cliccando sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta delle offerte mostra servizi diversi. Per la Serie A sono tre le gare in programma per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che vanta l’intero calendario. A ciò si aggiungono le sfide dei club esteri e gli appuntamenti di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ,mensile ha un costo di 14,99 €, basterà semplicemente cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Messa in archivio la discussione, si passa alla risposta di maggior interesse: Monza-Cagliari sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 16 Marzo alle ore 15:00, terreno di gioco l’U-Power Stadium di Monza. Si ricorda di fornirsi di una VPN durante la navigazione su internet.

Mettetevi comodi e attendete il fischio d’inizio, usufruendo del servizio o da qualunque dispositivo oppure in televisione.

Monza-Cagliari, probabili formazioni

Un punto per salvarsi, tanti punti per non retrocedere: ecco lo specchio delle due squadre.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, V. Carboni, Mota; Djuric.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula.

Una delle due avrà modo di prendersi i tre punti? Condividete con noi la vostra opinione. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news nel mondo social e web.