Caso Horner: la dipendente licenziata farà ricorso

Le cose per il team di Red Bull stanno andando molto male a causa del caso di Horner, ora la dipendente licenziata vuole fare di nuovo appello e presenterà ricorso con un nuovo legale

Sembra che la calma per il team di Red Bull ormai sia una cosa davvero lontana. Lo scandalo che ha visto Christian Horner come l’artefice di una molestia sessuale nei confronti di una dipendente donna del team sta facendo parlare tutto il mondo della Formula 1, ma proviamo a fare chiarezza. Il caso di molestia in realtà si era già verificato nel primo trimestre del 2023, soltanto che le prove vere e concrete sono arrivate soltanto il 28 febbraio 2024. Tuttavia, nonostante le prove che rendevano chiare le intenzioni del team principal, il team thailandese di Red Bull, che rappresenta il 51% di Red Bull, ha voluto che Christian Horner continuasse a ricoprire il suo ruolo. Quindi, di conseguenza, il team ha deciso di licenziare la dipendente. Ma, come aveva detto precedentemente Christijan Albers in un’intervista, il caso non sarebbe finito lì.

La dipendente licenziata riporta in campo il caso Horner

Dopo essere stata licenziata dal team, la dipendente ha voluto assumere un altro legale, con il quale farà di nuovo appello per buttare giù Horner. Una cosa che, tra l’altro, sono in molti a sperare. Infatti perfino nello stesso team di Red Bull si è formata una vera e propria fazione anti-Horner, formata dalla famiglia Verstappen e anche dallo stesso Adrian Newey. Horner ha scatenato davvero il caos all’interno della scuderia e questo ricorso all’appello potrebbe portare il team principal ad abbandonare la sua carriera. Molti personaggi, anche superiori all’interno del mondo della F1, sostengono la dipendente e vogliono tirare fuori dai giochi l’ex pilota britannico, ritenendolo tossico e accusandolo di abuso di potere.

Cosa succederà secondo voi? La dipendente riuscirà ad avere la sua rivincita e a far crollare Christian Horner? Diteci cosa ne pensate con un commento e restate sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti riguardo il caso di Horner e molto altro dalla Formula 1.