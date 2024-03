Bearman ancora in pista a Fiorano: correrà lui nel GP d’Australia?

Nella giornata di ieri il pilota del momento Oliver Bearman è sceso in pista sul circuito di Fiorano sulla F1-75 della Scuderia Ferrari. Se Sainz non dovesse recuperare per tempo scenderà lui in pista nel GP d’Australia?

Nell’attesa di capire se sarà ancora Oliver Bearman a scendere in pista nel GP d’Australia, il 18enne inglese che ben ha debuttato lo scorso weekend a Jeddah, è sceso in pista ieri a Fiorano a bordo della F1-75. E’ il momento d’oro di “Ollie”, dopo una fantastica 7a posizione nel GP dell’Arabia Saudita (davanti a Norris ed Hamilton), il nativo di Chelmsford sta cercando di prendere sempre più confidenza con le monoposto di F1 del Cavallino. Nella giornata di mercoledì Bearman ha svolto il consueto programma di test della Ferrari sul circuito di Fiorano, dove ha potuto provare per la prima volta la F1-75, ossìa la monoposto della Rossa della stagione 2022.

A Maranello la presenza di Carlos Sainz, che ricordiamo è stato operato d’urgenza a causa di un’appendicite nel weekend arabo, è ancora in dubbio in vista del prossimo a Melbourne. Di certo Bearman sarà in pista nel GP d’Australia, gareggiando in Formula 1 o Formula 2 se lo spagnolo non dovesse aver recuperato al 100%. Nel frattempo il pilota della Ferrari Driver Academy acquisisce sempre più feeling con le vetture ad effetto suolo.

Bearman al GP d’Australia? Ne parla così Frederic Vasseur

Sarà il dubbio che accompagnerà il team fino al giorno prima di partire per Melbourne. Bearman ha dimostrato di essere un ottimo pilota, a tratti guidando già come un veterano. Ma in Ferrari c’è ottimismo per il recupero di Carlos Sainz, presente già nei box a Jeddah nel giorno della gara contro il parere dei medici. A proposito del numero #55 ne parla così il team principal Frédéric Vasseur:

“Se Carlos correrà a Melbourne? Onestamente non lo so, di sicuro sta recuperando alla grande. Il fatto che era presente con noi ai box il giorno della gara è un ottimo segno. Tra una settimana prenderemo una decisione, ma sono molto ottimista che ce la farà.”

Ai microfoni di Sky F1 ha parlato anche il giovane talento Oliver Bearman che ha dichiarato:

“Carlos l’ho visto bene, si sta riprendendo e sono contento di questo. Se correrò io in Australia al suo posto? Non lo so, non spetta a me decidere. Se recupera al 100% e spero che sarà così, allora guiderà a Melbourne. E’ la macchina di Carlos, il suo campionato e voglio solo il meglio per lui.”

Il giovane Bearman non ha di certo sfigurato alla sua prima volta in F1 in Arabia Saudita, portandosi a casa sei punti e salendo al decimo posto nella classifica piloti del mondiale 2024. Guiderà ancora lui nel GP d’Australia? Restate connessi su tuttotek.it per non perdervi niente dal mondo dei motori e non solo.