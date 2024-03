The Crow – Il Corvo: ecco il trailer ufficiale in italiano del film

TThe Crow – Il Corvo: ecco il trailer ufficiale in italiano del film con Bill Skarsgard nei panni di Eric Draven

Dopo la versione originale, Eagle Pictures (la casa di produzione che lo distribuirà prossimamente nei cinema italiani) ha reso disponibile il trailer ufficiale in italiano e il poster di The Crow – Il Corvo, il nuovo film di Rupert Sanders, tratto dalla graphic novel di James O’Barr, con Bill Skarsgard nei panni di Eric Draven.

A 30 anni dall’Eric Draven portato sul grande schermo dallo sfortunato Brando Lee nel film Il Corvo di Alex Proyas del 1994, Bill Skarsgård riprende il ruolo dell’iconico personaggio creato da James O’Barr, con il suo fumetto del 1988, in The Crow – Il Corvo, il nuovo film di Rupert Sanders, in uscita prossimamente, nei cinema italiani con Eagle Pictures. Ricordiamo che al momento l’uscita nei cinema americani è prevista per il 7 giugno 2024. Dopo la versione originale, che vi abbiamo mostrato ieri, possiamo oggi presentarvi il primo trailer ufficiale in italiano di The Crow – Il Corvo.

The Crow – Il Corvo: la trama ufficiale e il trailer italiano del film

In questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA Twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi, da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose.

La nuova versione de Il Corvo porta sulle spalle il peso di un film di culto, che a distanza di una generazione punta in un certo senso a modernizzare il film originale e allo stesso tempo perpetuare il ricordo del medesimo. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

