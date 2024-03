Canon obiettivo EF-S 18-135 mm è l’obiettivo tuttofare Canon per reflex in offerta imperdibile su Amazon: scopriamo insieme i dettagli

Canon obiettivo EF-S 18-135 mm è l’obiettivo per reflex che ha bisogno di poche presentazioni, il motivo? Perché è un l’obiettivo tuttofare tra i più utilizzati e i più amati per reflex entry level e anche top di gamma. Siamo di fronte ad uno degli obiettivi che coprono una focale ampia e che si prestano per essere un ottimo obiettivo kit e un ottimo obiettivo per un primo acquisto di reflex.

Canon obiettivo EF-S 18-135mm è in offerta su Amazon al prezzo di 447,61 € con uno sconto del 6% e si può acquistare cliccando sul box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Canon obiettivo EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM NANO Ideale per foto e filmati, è dotato di modalità IS specifiche per ogni situazione, in grado di garantire la massima stabilità. La tecnologia Nano USM offre una messa a fuoco rapida, fluida e silenziosa per la realizzazione di filmati.

Canon obiettivo EF-S 18-135 mm: in offerta il tuttofare per reflex

Questo obiettivo zoom grandangolare da 18-135 mm è perfetto per ogni occasione, dallo scatto di paesaggi ai ritratti, fino alle riprese video, grazie alla tecnologia AF Nano USM e a un potente stabilizzatore d’immagine che permette risultati stabili e nitidi. La tecnologia di messa a fuoco Nano USM offre funzionalità AF ottimali sia per i filmati che per le foto in obiettivo versatile. Combina la messa a fuoco automatica fluida e silenziosa per le transizioni e l’inseguimento dei soggetti nei filmati con la velocità della messa a fuoco USM ad anello tradizionale per catturare scatti di azioni spontanee.

Si possono scattare foto nitide grazie allo stabilizzatore ottico d’immagine a 4 stop che compensa efficacemente le vibrazioni della fotocamera e le sfocature. Lo stabilizzatore d’immagine dinamico si attiva in modalità filmato e compensa il movimento eccessivo così come le normali vibrazioni della fotocamera per garantire filmati stabili a mano libera, con lo zoom all’ottima estensione o mentre cammini per seguire l’azione. Si può sfruttare una modalità di panning dedicata rileva automaticamente il movimento di panning e si attiva se stai seguendo un soggetto in movimento. È incluso inoltre il rilevamento del treppiede per un funzionamento ottimale quando la fotocamera e l’obiettivo sono immobili.

E voi cosa ne pensate di questo Canon obiettivo EF-S 18-135 mm? Fateci sapere nei commenti se lo acquisterete e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.