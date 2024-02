ASUS Vivobook Flip S14: super offerta Amazon con uno sconto imperdibile

Parte da oggi su Amazon la straordinaria offerta relativa all’ASUS Vivobook Flip S14, con monitor 14″ Glossy touchscreen e processore Intel Core 13ma gen i5-1335U

Tra le tantissime offerte che si rinnovano ogni giorno su Amazon, per chi è alla ricerca di dispositivi mobili o di elettronica, quest’oggi si ha il via a tantissimi sconti imperdibili! Vi segnaliamo infatti un incredibile offerta sul fantastico ASUS Vivobook Flip S14. Questo notebook di colore argento è caratterizzato dal monitor da 14″ Glossy touchscreen e da un processore Intel Core 13ma gen i5-1335U. La RAM da 8GB, memoria da ben 512GB SSD PCIE e scheda grafica Intel iris Xe. Già preinstallato il sistema operativo Windows 11 Home. Il Vivobook Flip S14, è da oggi disponibile su Amazon con uno sconto dell’22% a soli 699,00 euro anziché 879,07 euro.

ASUS Vivobook Flip S14 in offerta su Amazon: i dettagli

VivoBook Flip S14 offre dimensioni più compatte ed esperienze visive incredibilmente coinvolgenti grazie al suo display touchscreen NanoEdge con cornici sottili. Queste consentono a un pannello da 14 pollici di entrare in uno chassis da 13 pollici. Una robusta cerniera a 360° mantiene il display aperto in qualsiasi angolazione. Dandoti la flessibilità di usare Vivobook Flip 14 come un laptop tradizionale, un tablet o in entrambe le modalità.

Alimentato da Processore Intel Core di Tredicesima generazione i5-1335U con 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB. Questo Notebook ti offre un accesso ai dati super veloce capace di far sbizzarrire la tua fantasia. Rimani sempre connesso grazie al potente Wi-Fi 6E(802.11ax). Questo garantisce velocità di rete per trasferimenti di file di grandi dimensioni, giochi online reattivi e video chiamate super fluide, inoltre è disponibile una webcam FHD 1080p. Perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento, anche in viaggio. Con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile Vivobook Flip S14 è il compagno ideale in ogni tua avventura.

