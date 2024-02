Rivoluzione elettrica Lamborghini: ecco la visione di Winkelmann

Il settore automobilistico sta vivendo un momento epocale con l’introduzione dei veicoli elettrici, e il settore delle sportive non è da meno: ecco la rivoluzione elettrica Lamborghini.

La celebre casa automobilistica bolognese, guidata dal CEO Stephan Winkelmann, è immersa in un intenso programma di ricerca e sviluppo per la sua prima supercar elettrica. Il messaggio è più che chiaro: Lamborghini si prepara alla rivoluzione elettrica.

Il giusto equilibrio

La visione di Lamborghini per il suo primo veicolo ad energia rinnovabile è stata rivelata attraverso il concept Lanzador, una GT a quattro porte e ad alte prestazioni. La versione di serie di questo modello dovrebbe essere commercializzata attorno al 2028, promettendo di offrire una potenza superiore ai 1000 CV. Tuttavia, ciò che distingue l’approccio di Lamborghini è la sua enfasi sull’esperienza di guida e l’appeal emotivo, piuttosto che concentrarsi esclusivamente su numeri e performance.

In una recente intervista, Winkelmann ha sottolineato l’importanza di offrire un’esperienza di guida unica. Nonostante l’incredibile potenza prevista di almeno circa 1360 CV, per il brand bolognese le sensazioni emotive che si provano alla guida di una Lamborghini sono altrettanto importanti.

Rivoluzione elettrica Lamborghini: sfida ardua ma non impossibile

Tale approccio, che comprende sia l’aspetto tecnico (accelerazione, velocità massima, tempo sul giro e comportamento in frenata) che l’elemento emotivo, è fondamentale per la filosofia del produttore bolognese. Il CEO ha riconosciuto che la transizione verso l’elettrificazione presenta sfide uniche, in particolare riguardo al rapporto potenza/peso e alla gestione del peso maggiore. Pertanto, la storica casa automobilistica italiana sta esplorando il potenziale di software avanzati e tecnologie di powertrain emergenti per migliorare l’attrattiva dinamica dei suoi futuri bolidi a zero emissioni.

L’obiettivo finale della rivoluzione elettrica Lamborghini

L’obiettivo è raggiungere un equilibrio tra accelerazione, velocità massima e autonomia, una combinazione che Stephan Winkelmann ha descritto come quasi una “missione impossibile”. Nonostante le sfide, Lamborghini è ottimista sulla realizzazione di questo equilibrio e sull’abilità di offrire un’esperienza di guida convincente e unica.

