Smart TV Sony 4K Masterseries, l’offerta per i giocatori

Gli appassionati dello streaming e anche del gaming devono assolutamente aprire le orecchie, perché questa offerta sulla smart tv Sony 4K Masterseries da 55 pollici è la tv perfetta per chi ama giocare ai videogiochi

Per quanto al giorno d’oggi ci siano molte smart tv di buona qualità che offrono delle belle immagini, non tutte danno il massimo delle performance per poter giocare ai videogiochi. La smart tv Sony 4K Masterseries in offerta è una di quelle tv perfette per giocare con una bella PS5! (Trovate la PS5 slim in offerta in questo articolo). D’altronde, non sembra neanche una sorpresa, stiamo parlando infatti di una smart tv della Sony, uno dei titani del mercato per quanto riguarda elettrodomestici, sia da casa che portatili, e per le console. Oggi questa smart tv la troviamo in offerta su Euronics a soli 1.399 euro, al posto di 2.149 euro. Potete accedere all’offerta cliccando qui.

L’offerta sulla Smart TV Sony 4K per i giocatori PlayStation

Con la tecnologia OLED potete godervi il massimo delle qualità delle immagini per goderti una vera esperienza cinematografica, con una risoluzione 4K che rende le immagini talmente realistiche che vi sembrerà di guardarle come se steste guardando la realtà. Ma non solo, questo è il primo televisore con l’intelligenza cognitiva. La combinazione della tecnologia Acoustic Surface Audio + crea un impianto audio davvero avvolgente, come se foste in una sala cinematografica ISENS. Mentre la Cognitive Processor XR crea un’esperienza visiva molto immersiva.

Con Bravia XR puoi portare il cinema a casa tua, con una serie di film da vedere presenti nel catalogo di Bravia XR, ma non solo, puoi goderti al massimo qualsiasi film o serie tv ti capiti su schermo. Diversamente dalle altre smart tv che richiedono l’uso di un telecomando, puoi scegliere cosa guardare con l’aiuto di Google. Infatti puoi chiedere all’assistente vocale di riprodurre qualsiasi programma tu voglia guardare.

L’offerta sulla smart TV Sony 4K ci sembra l’occasione perfetta per i gamers. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.