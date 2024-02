Niente restyling della Tesla Model Y per il 2024

Molti fan della casa di Elon Musk aspettano con trepidazione il restyling della Tesla Model Y ma, purtroppo, sembra che dovremo aspettare ancora un po’ prima di vederlo

Giusto qualche giorno fa abbiamo ricevuto la notizia che la tesla Model Y avrebbe abbassato i prezzi e, in più, avrebbero anche riproposto questo modello di casa Tesla in versione restyling, ma la Tesla Model Y non lo vedrà quest’anno. Brutte notizie per chi aspettava con curiosità il rilancio di una delle auto più amate dell’azienda sul mercato. Questo restyling si chiama Project Juniper, di cui il debutto nel 2024 è stato negato dalla Tesla in persona. Questo intervento era necessario perché c’erano già tantissimi clienti in fomento che non aspettavano altro di ordinare il restyling, che purtroppo, ripetiamo, non arriverà nel corso di quest’anno. Lo stesso Elon Musk ha dovuto contattare personalmente il team di consulenti di vendite per comunicare che avrebbero dovuto attendere ancora un po’.

Quanto dovremo aspettare per il restyling della Tesla Model Y

Tuttavia questo non vuol dire che non vedremo una presentazione del restyling della Model Y entro quest’anno, visto che il facelift della Model 3 aveva debuttato prima in Cina e poi in Europa e solo un po’ di tempo dopo negli Stati Uniti. Al momento, però, anche la Cina ha ricevuto la comunicazione che non sarebbero arrivati degli aggiornamenti della Model Y per quest’anno. Tesla China ha infatti comunicato che non ci sono piani di lancio per il restyling della Model Y. A questo punto ci pare scontato dire che non vedremo il facelift del SUV elettrico nel 2024, non ci sono state nemmeno dei muletti cammuffati.

Quindi, per concludere, niente aggiornamenti, ma non è detto che non possano darci qualche news per la Model Year. Anzi, in Cina, da diversi mesi, la Model Y è proposta con delle novità che in Europa e in America non sono state ancora introdotte. Ad esempio, il SUV adesso ha un motore posteriore più potente che permette alla versione con trazione posteriore di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, contro la versione americana che ci impiega un secondo in più. Inoltre anche gli interni presentano una novità: una nuova illuminazione ambientale personalizzabile con l’infotainment e il rivestimento della plancia in tessuto. Forse queste novità arriveranno anche negli Stati Uniti e per noi europei.

Cosa ne pensate? Quando arriverà il restyling della Tesla Model Y? Continuate a seguirci su tuttotek.it per scoprire questo e tanto altro sui motori.