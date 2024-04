GP di Barcellona: i biglietti sono andati a ruba!

Quanti sono i fan da tutto il mondo che aspettano di vedere il GP di Barcellona lo dicono i biglietti stessi, che appena sono stati resi disponibili all’acquisto, sono immediatamente andati a ruba e quelli che hanno potuto acquistarli sono fortunati!

Ormai è un dato di fatto, tutto il mondo ama la Formula 1, sono molti i fan che aspettano, ogni singola volta, l’inizio del weekend di gare per il GP. Anche quest’anno, come è successo anche per la scorsa stagione del 2023, i biglietti del GP di Barcellona sono andati a ruba. Il motivo ci sembra piuttosto scontato, parliamo pur sempre della grande patria del determinato e tanto amato pilota spagnolo Carlos Sainz, uno dei più amati del mondo di Formula 1 che stavolta gioca in casa. In questa nuova stagione, il pilota ha già avuto modo di vincere al GP di Melbourne, guadagnandosi così la sua prima pole position della stagione 2024 (anche per il pizzico di fortuna con Verstappen costretto al ritiro). Adesso però il pilota gioca in casa ed è pronto più che mai a correre!

GP di Barcellona, i biglietti a ruba solo per Carlos Sainz!

La vendita dei biglietti è stata resa disponibile ai clienti stamattina alle ore 9, o meglio, solo per la lista d’attesa. La vendita vera e propria è stata resa disponibile alle ore 10 e ancor prima delle 10:30 i 38.000 biglietti sono esauriti subito. Merito soprattutto dell’ottimo prezzo, ovvero solo 190 euro, con tanto di cappellino e bandiera a tema di Carlos Sainz. Questo e in più poter partecipare come spettatori alla gara dal 21 al 23 giugno, un weekend completo per godersi tutti i momenti del Gran Premio e divertirsi in una grande giornata piena di divertimento.

Voi l’avete acquistato? Andrete a vedere il GP? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della Formula 1 e molto altro!