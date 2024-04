Le sex cam per ravvivare il rapporto di coppia o stimolare nuovi approcci

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, come ravvivare il rapporto di coppia tramite l’utilizzo delle sex cam

Tra App d’incontri, video hot e sexting di coppia, sono le sex cam a scatenare le fantasie di chi si affida a smartphone o Pc per andare alla ricerca del piacere. E il sesso virtuale non attira solamente i giovani, ma anche coppie.

Il successo crescente del sesso virtuale

Il successo del sesso via internet sembra non avere limiti. Nel tempo, ai siti a luci rosse si sono affiancate numerose App. Queste ultime sono viste da molti come l’opzione ideale per pianificare un incontro extraconiugale, o per tentare di approcciare un partner conosciuto esclusivamente via chat. Altre applicazioni consentono di inviare SMS e video hot in qualsiasi momento della giornata, notte inclusa. I dati del report annuale del Global Sex Survey, che ha scandagliato le abitudini sessuali di 27 Stati, Italia inclusa, sono sorprendenti. Dalla ricerca è emerso come nella nostra penisola l’82% delle persone si sia cimentata almeno una volta con il sexting, scambiandosi foto e testi espliciti, o ad altre forme di sesso virtuale. Ma è il cam sex, in particolare, ad attirare sia uomini che donne.

La tecnologia risponde alle voglie di uomini e donne di ogni età

Grazie a siti come Cam4 anche le esponenti dell’universo femminile sono in grado di accedere con maggiore facilità al sesso, trovando più semplice perdere ogni freno inibitorio, lasciandosi andare e sperimentando. Lo stesso discorso può essere fatto per i più giovani, soprattutto per coloro che nella vita reale sono ancora bloccati dai tabù. Accendendo una cam, ricercare il piacere e apprendere velocemente le pratiche erotiche diviene un gioco altamente stimolante. E non c’è alcun rischio di essere giudicati, visto che tutto si svolge nel virtuale. Libertà e consapevolezza sono due aggettivi perfettamente accostabili agli strumenti online. A proposito dei ragazzi, in base a un’indagine condotta dalla SIA (acronimo di “Società Italiana di Andrologia”), sul territorio italiano 1 ragazzo su 3 è abituato a fare sesso virtuale.

Cos’è il sexting

Se fino a qualche tempo fa il termine “sexting” era sconosciuto ai più, oggi le cose sono decisamente cambiate. Tale pratica si è diffusa con rapidità tra i frequentatori della Rete interessati al sesso online. Lo scambio di contenuti erotici attraverso messaggi, immagini, foto, vocali o video è ormai divenuta un’abitudine per tanti. E se alcuni si limitano a mostrare parti del proprio corpo, o a riprendersi nudi, è aumentato il numero di coloro che si lasciano attirare dalla cam mentre praticano atti sessuali.

Le Cam girl

La crescita del sesso virtuale, e il desiderio di farsi vedere su internet, ha portato sempre più ragazze e donne a investire parte del proprio tempo in un nuovo “mestiere”, quello delle Cam girl. Sebbene esistano anche i Cam Boy (decisamente più rari), ad arrotondare lo stipendio o a trovare un modo per pagarsi gli studi sono casalinghe o studentesse che hanno superato il traguardo dei 18 anni. Esistono in Rete diverse videochat online pronte ad accoglierle. Non serve altro che collegarsi a uno dei tanti siti Web che offrono questo servizio, effettuare la registrazione e cominciare a mostrarsi, in diretta o attraverso filmati registrati. Cosa occorre? Una webcam e un sito che metta a disposizione una chat erotica. Ovviamente, è possibile coprirsi il viso con una maschera per tutelare la propria privacy; e non mostrarsi completamente rende il tutto ancora più intrigante, lasciando spazio all’immaginazione. Le Cam Girl, oltre a vestirsi in modo provocante e a spogliarsi, sono solite sedurre chi guarda con dei balletti seducenti.

Singles e coppie alla scoperta del sesso in Rete

Ad approfittare del sesso via cam è chi vuole vivere in libertà in un ambiente virtuale le fantasie erotiche rimaste per troppo tempo nel cassetto dei desideri. Rientrano tra i cultori delle Sex Cam anche le coppie più o meno “stabili” che, per vari motivi, non hanno la possibilità di vedersi frequentemente. Non sono pochi neppure i coniugi che ricorrono al sesso virtuale per donare quel pizzico di piccantezza in più al rapporto, magari inviandosi brevi video a carattere erotico nel corso delle giornate. Ovviamente, a cogliere tale opportunità sono anche le persone che desiderano interagire a distanza con degli sconosciuti o, comunque, con partner “intercettati” in precedenza sulle App d’incontri o in social come Facebook e Instagram.

Non c’è dubbio che il cosiddetto Sex Cam abbia aperto nuove strade per gli appassionati di sesso. Ma chi si avvicina per la prima volta al sesso virtuale dovrebbe preferire un approccio a piccoli passi, verificando che l’esperienza risulti piacevole innanzitutto a se stesso. Se l’obiettivo è giungere a mostrare la propria nudità, meglio raggiungerla per grado. Alla fine, a essere soddisfatto sarà sia chi si propone che la persona intenta a eccitarsi guardando.