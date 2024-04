Ducati e Shell: una partnership che continua

La partnership tra Ducati e Shell continua. Da oltre due decenni, le due aziende camminano in sinergia per garantire sempre l’eccellenza

La sinergia tra Ducati e Shell si rinnova. Le due aziende hanno nuovamente consolidato un legame che ha radici profonde nella storia del motociclismo e nell’innovazione tecnologica. Questa alleanza, che dura da oltre due decenni, ha portato a sviluppi molto importanti sia sul circuito che sulle strade di tutto il mondo. La collaborazione tra i due marchi iconici ha permesso di creare lubrificanti all’avanguardia, progettati per massimizzare le prestazioni delle moto Ducati. Il Ducati Corse Performance Oil, frutto di questa partnership, è un esempio lampante di come l’esperienza nelle competizioni possa trasformarsi in vantaggi tangibili per i motociclisti di tutto il mondo. Con il rinnovo di questa partnership, entrambe le aziende si impegnano a continuare la loro ricerca verso l’eccellenza. La promessa è quella di offrire ai Ducatisti non solo un prodotto di qualità superiore ma anche un’esperienza di guida senza precedenti e unica nel suo genere.

Innovazione e prestazioni: il futuro Ducati e Shell

La collaborazione si estende anche al supporto delle concessionarie Ducati, garantendo che ogni moto esca dalla fabbrica con il meglio che la tecnologia dei lubrificanti possa offrire. In un mondo in cui la sostenibilità sta diventando sempre più importante, le due aziende continuano a esplorare nuove frontiere, come i carburanti più sostenibili e le trasmissioni per le moto elettriche. Questo impegno congiunto verso l’innovazione sostenibile assicura che la partnership rimanga all’avanguardia, pronta a definire il futuro della mobilità su due ruote.

In conclusione, la partnership tra Ducati e Shell non è solo una garanzia di qualità e performance ma rappresenta anche un impegno verso un futuro più verde. Con offerte e promozioni che rispecchiano questa visione, i Ducatisti possono aspettarsi il meglio, oggi e domani. La promozione attuale permette di sperimentare la superiorità di questi prodotti, enfatizzando l’innovazione che guida entrambe le aziende verso nuovi orizzonti di eccellenza.

