Napoli Racing Show: la prima edizione delle gare napoletane!

Il mondo del motorsport è diventato sempre più popolare nel corso del tempo, merito soprattutto dell’influenza che ha dato la Formula 1. Adesso, però, le gare di motorsport arrivano anche a Napoli con la prima edizione del Napoli Racing Show!

Non è solo una passione internazionale, quello del motorsport è una passione che fa parte anche del territorio partenopeo. Se è vero che già settimana scorsa, durante il GP di Suzuka, c’è stato anche il Sorrento Roads 2024, che ha visto protagonisti i tracciati di Sorrento, per l’appunto, arrivando fino a Paestum, adesso le gare del motorsport arrivano anche per Mergellina. La gara della prima edizione del Napoli Racing Show si terrà infatti su un tracciato preparato appositamente per il grande evento lungo tutto il lungomare di Napoli. Questo evento è l’ennesima dimostrazione che anche gli abitanti napoletani sono dei grandi appassionati del mondo automobilistico e delle gare, influenzati a sua volta dalla grande impresa della Formula 1.

Napoli Racing Show: la prima edizione porta il motorsport in territorio napoletano

Il progetto è stato approvato direttamente dal sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi. Il sindaco crede che questo evento sportivo porterà molti turisti a vedere queste gare, che inizieranno proprio questo venerdì 12 aprile e si terranno fino alla fine del weekend, domenica 14 aprile. Nelle gare ci saranno veicoli provenienti da diverse categorie, dalle monoposto alle auto da Gran Turismo. Ce ne sono di vari tipi e inoltre ci saranno anche dei grandi piloti napoletani, uno di loro è stato anche a un passo dal diventare un pilota di Formula 1.

Ma non solo, ci sarà anche una gara di cavalli, che percorreranno lo stesso tracciato e in più potranno divertirsi anche i bambini dai 6 ai 10 anni, un corso di karting experience. Che ci crediate o meno, ci sarà anche una gara di trattori d’epoca! Infine ci sarà anche l’inaugurazione del primo pannello di ricarica per auto elettriche da parte dell’Enel a Napoli. Per l’evento saranno disponibili 1000 posti e l’ingresso del pubblico sarà gratuito, ma bisogna prenotarsi collegandosi al sito del Napoli Racing Show. In caso di difficoltà potete anche contattare la segreteria al numero 081-5934001.

Andrete a vedere l’evento? Fateci sapere la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro!