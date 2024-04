The Rogue Prince of Persia: ecco il primo trailer ufficiale

I rumor dissero roguelite, e roguelite fu: confermate le voci di corridoio su The Rogue Prince of Persia col trailer ufficiale del gioco

La vanteria non rientra nell’etica giornalistica, motivo per il quale vi chiediamo perdono se nel caso di The Rogue Prince of Persia, ora ufficiale con tanto di trailer, “ve lo abbiamo detto noi per primi”. Ebbene sì: ciò che nacque come rumor è ora confermato, e questo si estende a tutti i dettagli della precedente indiscrezione. Questo significa che i ragazzi di Evil Empire, autori di Dead Cells, sono alle redini dello sviluppo e che l’early access su Steam è previsto il 14 maggio. Potete trovare qui sotto il video interessato, che mette il nostro principino dal sapor mediorientale contro un’invasione da parte degli Unni, corrotti da una “magia sciamanica oscura”. Li dovremo combattere con nuove armi da migliorare per specializzarci nelle varie build con cui affrontare l’avventura… ancora. E ancora, e ancora.

La speranza non è mai persa finché si tratta di The Rogue Prince of Persia: un trailer emozionante

Nonostante le influenze roguelite, il trailer di The Rogue Prince of Persia non lascia molto spazio ai dubbi: lo spirito dei cari vecchi platformer è rimasto intatto. Potremo dunque aspettarci uno stile di combattimento molto acrobatico, pregno di schivate e, perché no, di possibilità di spedire i nemici in qualche trappola spigolosa con una sonora pedata. Sarà inoltre possibile correre sui muri, equipaggiare armi secondarie come archi, scudi e rampini, nonché ricorrere a medaglioni per altre sfide. I livelli generati proceduralmente comportano una run diversa ad ogni occasione e, proprio come in Dead Cells, il periodo di accesso anticipato includerà nuovi contenuti aggiunti gradualmente. Aspettatevi altre notizie nelle prossime settimane!

