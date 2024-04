Cinemacon 2024: tutti gli annunci di Warner Bros.

Warner Bros ha annunciato e rivelato tutte le novità che saranno presenti al CinemaCon 2024: vediamo nel dettaglio

Il CinemaCon 2024 è ufficialmente iniziato e diversi importanti studi cinematografici sono a Las Vegas, pronti a mostrare cosa riserva il futuro a ciascuno. Vediamo tutte le novità più interessanti dalle presentazioni di Warner Bros.

Abbiamo assistito per la prima volta alla presentazione di Joker: Folly a Deux. Il primo trailer di Joker: Folly à Deux abbina Arthur Fleck di Joaquin Phoenix e Harley Quinn di Lady Gaga. Non tutto ciò che viene mostrato al CinemaCon viene rilasciato al pubblico, ma fortunatamente per i fan della DC, il primo trailer di Joker: Folie à Deux sta già prendendo d’assalto Internet. Nel filmato vediamo parti della relazione tra Arthur Fleck di Joaquin Phoenix e Harley Quinn di Lady Gaga. La cosa più notevole è il modo in cui il loro amore passa da ciò che può essere descritto solo come illusione in una realtà brutale. Sembra anche confermare un cambiamento importante nella storia di Harley Quinn, poiché ora sarà una paziente dell’Arkham Asylum invece che una psichiatra.

Tutte le novità presentate al Cinemacon 2024 da Warner Bros

Il regista Todd Phillips è salito sul palco per discutere del film e ha confermato che, anche se il sequel potrebbe non essere interamente musicale, la musica è un elemento essenziale. Joker: Folie à Deux uscirà nei cinema il 4 ottobre 2024.

I partecipanti al panel CinemaCon 2024 della Warner Bros. Pictures hanno anche dato un’anteprima estesa di Furiosa: A Mad Max Saga. Alcuni dei momenti hanno mostrato la storia dei primi anni di vita di Anya Taylor-Join (Furiosa) nel suo difficile viaggio per vendicare sua madre e la perdita della sua infanzia. Abbiamo visto parte di questa storia anche nell’ultimo trailer di Furiosa. Il regista è George Miller e il film uscirà nei cinema il 24 maggio 2024.

Ultime novità, non per importanza, sono anche Beetlejuice, che torna dopo un’attesa di 36 anni, Mickey 17 che mostra le molteplici vite del Topolino di Robert Pattinson e che uscirà nei cinema il 31 gennaio 2025. Da ultimo Horizon: An American Saga, western in due parti diretto, prodotto e co-scritto da Kevin Costner.

