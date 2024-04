Offerte PS5: 5 giochi da recuperare a meno di 5€

Le offerte di PS5 propongono tanti giochi a prezzi folli: ecco cosa potete aggiungere alla vostra libreria spendendo meno di cinque euro

Come avrete intuito dal logo qui sopra, che manderebbe in visibilio qualunque studente di design, su PS5 e PS4 sono disponibili tantissime offerte irripetibili fino al 26 aprile ed è per questo che abbiamo radunato cinque giochi da recuperare ad ogni costo. O meglio, tecnicamente sono di più (ne riparleremo a breve), ma non è l’unica cosa che dovremmo precisare. Infatti, più che di “ogni costo” dovremmo parlare del range dai cinque euro in giù. Anche limitandoci a questo generoso prezzario i capolavori in sconto si sprecano, da SteamWorld Dig ad Inside, passando per Runbow e Broforce, o per Teslagrad Remastered e PuyoPuyo Champions. Tuttavia, qualche consiglio per gli acquisti andava pur fatto…

Ecco nuovi giochi da oggi in promo con gli Sconti di Primavera di PlayStation Store 🍃 https://t.co/lsjddp86b9 pic.twitter.com/rRkGaZrS9P — PlayStation Italia (@PlayStationIT) April 10, 2024

Serie Yakuza | Le migliori offerte sui giochi PS5

Vedete voi se approfittare di tutte le offerte per PS5 e PS4 che vi vogliamo segnalare, o se fare vostro uno solo dei tre giochi di cui parliamo qui. Se possiamo dire la nostra, la serie Yakuza mette a disposizione una tripletta di tutto rispetto. Si tratta nello specifico di Yakuza 3 Remastered e dei suoi compagni di merende, Yakuza 4 Remastered e, come avrete intuito, Yakuza 5 Remastered. Non è solo il sottotitolo a rimanere uguale, ma anche il prezzo: 4,99€ per ciascuno dei capitoli interessati. Visto il recente ritorno della serie sotto i riflettori dopo il passaggio all’anagrafe con Like a Dragon Gaiden: The Man who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth, è un modo come un altro per riscoprire la malavita nipponica secondo SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 | Le migliori offerte sui giochi PS5

Nota come la risposta non-Nintendo a Splatoon, la reinvenzione di Piante contro Zombi in chiave sparatutto in terza persona ha dato vita ad un fortunatissimo spin-off, il cui seguito è disponibile con un generoso taglio di prezzo. Trattasi di Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, che per l’occasione si ripropone a quota 2,99€. Dal controllo sul campo di gioco alla caccia alle eliminazioni, passando per improbabili gnomi esplosivi, lo sparatutto più “caciarone” mai prodotto da Electronic Arts è ora disponibile a prezzo snellito, per invitare i neofiti a riscoprire esattamente perché lo slogan con cui il predecessore ha raggiunto il mercato era “gli sparatutto sono appena diventati strambi.” Altroché!

Mortal Kombat X | Le migliori offerte sui giochi PS5

Se dovessimo mettere “picchiaduro” e “spaccaossa” nella stessa frase, specificando poi che l’uso della seconda parola non è la consueta retorica sulla prima, c’è una sola serie dove è da intendersi in senso letterale. Ora che il dodicesimo capitolo, ribattezzato “1” perché le convenzioni videoludiche non hanno alcun senso, è disponibile che ne è dei predecessori? Per quanto riguarda Mortal Kombat X, potete farlo vostro per 4,99€. E visto l’orrore con cui gli scontri sono soliti chiudersi, in questo titolo NetherRealm Studios ha preferito tagliare la testa al toro (molto probabilmente Motaro) e riempire il roster di icone dei film horror nel periodo post-lancio. Ne vedrete di cotte (da Scorpion) e di crude, poco ma sicuro.

GRIS | Le migliori offerte sui giochi PS5

Se preferite qualcosa di più rilassato, abbiamo pensato pure a voi. Che ne direste di un platformer indie che ha fatto furore ai Game Awards? Magari uno sulla cui icona di PlayStation Store compare un volto piangente? Sì, parliamo di uno dei titoli più “artistici” usciti dalla già artigianale scena indie, GRIS, che può essere vostro a 3,74€. Pubblicato da Devolver Digital, il gioco è un viaggio introspettivo da parte dell’eponima ragazzina, che dovrà esplorare la sua psiche devastata. Quali saranno i traumi di Gris (senza caps lock, stavolta)? C’è un solo modo per scoprirlo, e richiede poco più di un paio di caffè. O di camomille, se l’idea di esplorare traumi vi inquieta un pochino.

Metro 2033 Redux

L’ultimo dei giochi PS5 e PS4 che vedremo oggi è anche la nostra scelta per le offerte nel caso in cui siate giocatori dal grilletto facile. Dal team di sviluppo ucraino 4A Games arriva il capostipite di un’amatissima serie a cavallo tra gli sparatutto in prima persona e i survival horror. Riscoprire le origini del mito con Metro 2033 Redux vi costerà a malapena 2,99€, per un viaggio inquietante in una Mosca post-apocalittica vent’anni dopo un devastante conflitto nucleare. A ben pensarci, forse, la premessa faceva meno paura prima che scrivessimo queste righe, ma ad ogni modo si tratta pur sempre di una moderna pietra miliare per quanto concerne entrambi i generi di appartenenza. Buon shopping videoludico a tutti!

Ora sta a voi dirci la vostra: ci sono highlights che vorreste segnalare voi? O tra questi cinque titoli avete trovato il vostro nuovo preferito?