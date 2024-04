PS5 Slim Standard: l’offerta Amazon per i veri fan di Sony!

Se state ancora aspettando di entrare nella next gen di casa Sony, adesso su Amazon potete trovare in offerta la PS5 Slim Standard Edition ad un prezzo davvero scontato. Il momento per agire è ora!

Da quant’è che aspettate di acquistare finalmente la vostra benedetta e tanto agognata PS5? Con i problemi legati alla produzione della nuova console di casa Sony a causa della crisi dei semiconduttori appropriarsi di una PS5 è stata un’impresa quasi impossibile, almeno durante i primi anni di vita della console. Adesso però le cose cambiano e potete finalmente godervi i capolavori esclusivi di casa Sony come God Of War Ragnarok. Se andate su Amazon, infatti, trovate in offerta la PS5 Slim Standard Edition, perfetta quindi per chi ama collezionare i videogiochi in formato fisico con le loro bellissime custodie, ad un prezzo davvero ottimo e da non perdere. Parliamo infatti di 459,50 euro, invece di 549,99 euro, quasi un risparmio di 100 euro!

Per accedere all’offerta vi basta cliccare sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Playstation 5 Console Edizione Standard Slim Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis, Controller wireless DualSense, Base orizzontale, Cavo HDMI, Cavo di alimentazione AC, Cavo USB, Materiali stampati

La PS5 Slim Standard Edition è l’offerta Amazon che i videogiocatori devono cogliere

Con questa PS5 Slim Standard Edition non solo avrete la possibilità di inserire i dischi fisici dei videogiochi nella console, ma ovviamente avrete anche un dualsense incluso. Il dualsense è praticamente il futuro dei videogiochi, il gioiellino in grado di farvi sentire tutte le sensazioni in game. Ha la tecnologia del feedback aptico, che indurisce i grilletti R2 e L2 a seconda della situazione, che stiate guidando un veicolo o stiate sparando con un fucile d’assalto o una pistola. Inoltre ha un sistema di vibrazioni che a sua volta si adatta al tipo di azione che subisce il personaggio, se c’è vento, acqua oppure subite un colpo, lo sentirete nelle vostre mani. Ovviamente non possono mancare i 60 FPS stabili che trovate in tutti i titoli che lo supportano, oppure la modalità fedeltà, che sacrifica i 60 FPS rimanendo sui 30, ma in compenso aggiunge il ray-tracing.

Se quindi volete entrare nella next gen, l’offerta Amazon sulla PS5 Slim Standard Edition è l’occasione migliore per farlo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!