Megalopolis farà il suo debutto al Festival di Cannes

Megalopolis, nuovo film di Francis Ford Coppola, farà il suo debutto al Festival di Cannes, tra i film in competizione

Francis Ford Coppola torna in competizione al Festival di Cannes con il suo nuovo film, Megalopolis. Il Festival di Cannes è programmato dal 14 al 25 Maggio. Il film sarà poi distribuito in autunno con una distribuzione IMAX. Pare che Megalopolis verrà proiettato in anteprima mondiale al Cannes il 17 maggio. Il regista ha un legame speciale con questo festival cinematografico. Infatti, Francis Ford Coppola ha vinto la sua prima Palma d’Oro a Cannes nel 1979 grazie ad una versione ancora incompleta di Apocalypse Now.

Megalopolis il debutto a Cannes e le aspettative sulla pellicola

Megalopolis non ha ancora un distributore ufficiale, tuttavia, sembra che ci sia comunque l‘intenzione di portarlo nelle sale nell’autunno 2024, con una particolare enfasi sugli schermi IMAX. Ciò fa presupporre che si tratti di un’opera da vedere al cinema, dato che fa presagire una certa ambizione nella componente puramente visiva. La trama del film non è ancora trapelata, si sa solo che l’ambientazione è una New York alternativa, chiamata Nuova Roma. Il regista ha personalmente investito nel progetto, finanziandolo con la vendita di alcune sue aziende vinicole. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione sul miglioramento della società toccando temi universali e incredibilmente attuali quali: istruzione, salute mentale, giustizia e libertà. Il cast è composto da Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne, Jon Voight, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman e molti altri, fra cui la sorella di Coppola Talia Shire e suo figlio Jason Schwartzman.

Megalopolis sembra essere un evento cinematografico di un certo rilievo, come dimostrano l’anteprima a Cannes e le aspettative del regista in questo progetto. Per rimanere aggiornati mondo del cinema e delle serie tv e sapere chi sarà il distributore di Megalopolis e quando debutterà in Italia continuate a seguirci su tuttotek.it!

