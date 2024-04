GP in Corea del Sud: Incheon come nuova tappa dal 2026

Tutto il mondo ama la Formula 1, motivo per cui tutti la desiderano avere nella propria città. Alla lista si aggiunge anche la Corea del Sud, che vuole un GP nella città di Incheon per godersi da vicino le intense emozioni delle gare automobilistiche a ruote scoperte

Ci sono tantissimi fan del mondo della F1 in giro per il nostro pianeta e tanti sono quelli a voler un GP nella propria città. Giusto qualche settimana fa si parlava del fatto che ci possano essere due gp in spagna nel 2026, sia per quanto riguarda Madrid che per quanto riguarda Barcellona. Ma ora alla lista si è aggiunto qualcun altro che vuole vivere faccia a faccia le grandi emozioni che danno le gare di F1 nel proprio territorio. A fare richiesta per un GP ora è anche il sindaco di Incheon, ovvero Yoo Jeong-bok, che ha avuto un incontro proprio con il presidente della F1 Francesco Dominicani. I due hanno parlato della possibilità di inserire Incheon, la città a sud di Seul, in Corea del Sud, nel calendario della Formula 1.

Formula 1 anche in Corea del Sud, col GP a Incheon

Questa non sarebbe la prima volta che i piloti, i team principal e le scuderie entrano in territorio della Corea del Sud, ma sarebbe in effetti la prima volta in cui i piloti gareggiano a Incheon. Questa rappresenterebbe una nuova tappa mai visitata prima da chi lavora nel mondo dei motori sportivi di prima classe, ma sembra che le cose siano più che plausibili, visto che all’incontro tra il sindaco di Incheon e Francesco Dominicani ci sia stato anche Kang Na-yeon, presidente di Taehwa Holdings e partner coreano della F1. Il contratto però prevederebbe che la tappa entri in calendario non prima del 2026 o del 2027, aggiungendosi però al calendario di due gare del GP in Spagna.

