Slay the Spire 2 è stato annunciato ufficialmente!

Dopo una lunga attesa Mega Crit ha finalmente annunciato in maniera ufficiale Slay the Spire 2, il sequel dell’eccezionale roguelike basato sulla carte

Se siete degli amanti dei roguelike e dei giochi di carte allora sicuramente conoscerete bene Slay the Spire. Questo titolo, sviluppato da Mega Crit e pubblicato da Humble Bundle, ha riscosso un successo eccezionale tra i giocatori e rimane ancora oggi uno dei migliori esponenti del suo genere.

Nonostante sia ancora un titolo ottimo e molto divertente da giocare, ormai sono passati diversi anni dal lancio del capolavoro di Mega Crit e i fan sono ansiosi di mettere le mani su qualcosa di nuovo. Fortunatamente sembra che i desideri dei giocatori saranno presto esauditi, dato che la compagnia ha finalmente annunciato Slay the Spire 2.

Slay the Spire 2 arriverà in accesso anticipato e porterà tante novità

Durante un recente showcase, Mega Crit ha finalmente annunciato in maniera ufficiale Slay the Spire 2. Questo sequel sarà ambientato mille anni dopo il primo capitolo e porterà tante novità come nuovi nemici, nuovi eventi e nuovi modi di giocare. Inoltre ovviamente saranno presenti tanti nuovi personaggi, ognuno con le proprie carte e meccaniche uniche, ma faranno ritorno anche alcuni iconici personaggi come il Silent e l’Ironclad.

Il titolo sarà pubblicato su Steam in accesso anticipato nel corso del 2025 e in occasione del reveal il team ha pubblicato uno splendido trailer che potete vedere in calce qui sopra. Per il momento non sono state rilvelate informazioni in merito ad una versione console del gioco ma, come è accaduto con il primo capitolo, è probabile che una volta terminato l’early access Mega Crit inizierà a pensare anche alle altre piattaforme.

Slay the Spire 2 sarà disponibile per PC nel corso del 2025.