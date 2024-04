Oggi è un giorno triste per tutti gli appassionati della Formula 1 e per tutti i lavoratori all’interno. Il mondo si è infatti svegliato con la morte di Ted Toleman, il fondatore del team Circus

La storia della scuderia di Toleman non è sempre stata tutto rose e fiori. Il percorso della carriera di questa scuderia britannica infatti all’inizio è stata molto difficile, con ben poche vittorie e molte sconfitte. Il vero cambiamento per la squadra è arrivato proprio con Ted Toleman, che ha stravolto completamente la situazione facendo in modo che la scuderia britannica avesse la sua rivalsa e potesse finalmente superare la categoria di Formula 2 e salire di livello per arrivare alla Formula 1. Il presidente del team di Formula 1, Stefano Domenicali, che tra l’altro ha avuto un incontro con il sindaco di Incheon per il GP in Corea del Sud, ha lasciato le sue condoglianze per la morte dell’uomo che ha salvato la Toleman. La notizia è arrivata proprio oggi da parte della sua famiglia.

Morte di Ted Toleman, la Formula 1 deve tanto a lui

Come già accennato poco prima, Ted Toleman è stato il salvatore della sua scuderia. Nel 1984, infatti, aveva fatto in modo che la scuderia mostrasse tutto il suo valore con il loro campione indiscusso, il compianto Ayrton Senna. Con questo pilota su cui Ted Toleman aveva puntato molto, la scuderia era stata in grado di raggiungere vittorie che l’hanno portata poi in Formula 1. Parliamo infatti del pilota che ha portato a Toleman i suoi unici tre piazzamenti in top 3 della sua storia, iniziando col GP di Monte Carlo, a cui arrivò secondo, poi in Inghilterra e infine in Portogallo. Stefano Domenicali ha espresso il suo dolore riguardo alla scomparsa di Toleman, che riteneva un amico, riconoscendo ciò che ha fatto per il mondo della Formula 1 e ricordando le sue vittorie e i cambiamenti che ha portato fondando il team Circus.

Che ne pensate di questa triste notizia? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.