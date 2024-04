Five Nights At Freddy’s 2, annunciato il film in arrivo nel 2025

Five Nights At Freddy’s 2 è una realtà, il film di Blumhouse che ha totalizzato il maggior incasso di sempre avrà un sequel

Dopo l’incredibile successo dell’horror Five Nights At Freddy’s, basato sul videogioco, Blumhouse ha annunciato che si realizzerà un sequel. La notizia ha avuto conferma questa settimana durante il CinemaCon di Las Vegas direttamente da parte del colosso cinematografico Universal. L’annuncio del sequel non è in realtà una grande sorpresa. Infatti, il primo film ha battuto tutti i record al botteghino diventando il film Blumhouse con il maggior incasso di sempre. Five Nights At Freddy’s ha incassato più di 290 milioni di dollari a livello globale. Il primo film è stato diretto da Emma Tammi ed è stato interpretato da Josh Hutcherson e Matthew Lillard. Il Creature Shop di Jim Henson ha lavorato molto sugli spettrali animatronici. Probabilmente è uno dei motivi per cui è riuscito ad ottnere questi numeri così elevati al box office.

Five Nights At Freddy’s 2 cosa sappiamo del sequel del miglior incasso Blumhouse

Ovviamente è ancora presto per sapere qualcosa riguardo Five Nights at Freddy’s 2, perciò non è ancora chiaro se vi sarà ritorno di regia e cast originale. Non possiamo sapere neppure se sarà coinvolto Scott Cawthon, creatore della serie. L’unica cosa che si può affermare con certezza è che il sequel uscirà nell’autunno del 2025. Il film era in lavorazione da diverso tempo. Ma Scott Cawthon è stato molto protettivo nei confronti della sceneggiatura cosicché i tempi del processo di sviluppo si sono allungati, ma alla fine Five Nights at Freddy’s è stato un successo anche per la critica. Il creatore stesso era seduto in sala tra i fan ed ha potuto vivere in prima persona il successo andato ben oltre quanto sperato.

E voi cosa ne pensate? Five Nights at Freddy’s 2 sarà all’altezza del primo film? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

