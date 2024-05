Gli ascolti del GP di Miami in USA sono da record

Il GP di Miami ha riservato davvero delle grandi sorprese e una di queste è il numero di ascoltatori americani che ci sono stati durante la gara del Gran Premio. Gli ascolti del GP di Miami in USA infatti superano i 3 milioni

Davvero una grande gara è stata quella del Gran Premio di Miami. Questo è stato un evento che ha visto vincitore qualcuno del tutto inaspettato. Il vincitore è stato infatti Lando Norris di McLaren, che arriva alla sua prima vittoria della sua carriera in un evento di questa portata. Una grande gioia per lui, così come per la sua scuderia britannica, che può andare fiera di aver ottenuto la sua prima vittoria in questa stagione del 2024. Questa vittoria inaspettata ha però portato a un numero inaspettato di spettatori. Infatti gli ascolti del GP di Miami sono stati più di tre milioni, un numero davvero da record che dimostra quanto gli americani amino questo sport.

La vittoria di Norris al GP di Miami e i 3 milioni di ascolti

I dati sono stati registrati direttamente dalla Network ABC di cui fa parte la ESPN, che detiene i diritti per trasmettere i GP di F1 negli USA. Hanno registrato un pubblico pari a 3.1 milioni di ascolti da parte degli americani. Questi ascolti hanno battuto quelli della gara precedente, ovvero la gara impegnata a Kansas, in Nascar, che si è fermata a “soli” 2.3 milioni di spettatori. Questi dati quindi confermano che la gara del GP di Miami è stata quella di maggior successo e che è stata più apprezzata dagli ascoltatori. Un risultato davvero non da poco, visto che prima della gara è andata in onda la partita NBA del primo turno dei Play-Off della NBA che visto i Cleveland Cavaliers battere gli Orlando Magic accedendo così alla semifinale della Eastern Conference.

Assolutamente sorprendente e sicuramente una grande soddisfazione per i lavoratori della F1. Voi che ne pensate? Riusciranno a fare meglio di così? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo della F1 e molto altro!