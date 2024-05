Hades 2: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Negli inferi è sempre meglio avventurarsi armati di depliant: ecco cosa vi serve sapere se volete sopravvivere nell’early access di Hades 2

Ora che Hades 2 è in early access, prima di perdere la cognizione del tempo per i prossimi due o tre mesi vorrete prima sapere cosa fare. Del resto, se non avete seguito la fase promozionale del titolo (che proseguirà fino al day one… ma in fondo così vanno le cose con l’accesso anticipato, ndr), il solo fatto di avere le redini di Melinoë al posto del fratello Zagreus potrebbe interdirvi un pochino. Lo stesso vale per il nuovo antagonista, Crono, nonno degenere a cui Zeus deve lo stile di vita (eterna) sregolato. Non è un seguito che reinventa la ruota più del dovuto, quindi aver giocato al predecessore, ma questo non ha impedito a Supergiant Games di aggiungere nuove meccaniche e feature da scoprire. Ecco i nostri consigli di base prima di iniziare a giocare.

Risorse, che passione | Cosa sapere in merito a Hades 2

La prima cosa che vi occorre sapere sul gioco è che Hades 2 ha introdotto una meccanica di [tuono minaccioso] raccolta di risorse! In early access, disporrete di un piccone e di una pala per ottenere diversi strumenti, usati nel calderone per delle magie (o dovremmo dire “incantations” usando i termini inglesi, come impone la tradizione dell’accesso anticipato). Se non amate questo genere di loop di gameplay, la cosa potrebbe mettervi in allarme. Tuttavia, è sorprendentemente meno noioso del solito, con la complicità della possibilità di equipaggiare un solo strumento alla volta: o scavate con la pala, o fate i minatori. Per fare ciascuna di queste cose impiegherete meno tempo di quanto avviene in altri giochi; le tempistiche ricordano la pesca nel predecessore (ancora presente).

Parlate con tutti | Cosa sapere in merito a Hades 2

Una regola generale che vale un po’ per qualsiasi gioco, anche al di fuori dell’oeuvre di Supergiant Games. Ovunque siate al crocevia (Crossroads, la hub centrale), assicuratevi di chiacchierare con chiunque abbia un punto esclamativo sopra la testa. Al di là del fascino di scoprire la backstory di ciascun comprimario e di beccarvi complimenti per i vostri progressi, potreste anche avanzare nella storia semplicemente con uno scambio di battute. Se non ne avete avuti con qualcuno da un po’, vedete di rimediare. Se siete bloccati e non avete la giusta magia (pardon, incantation) oppure lo strumento che vi serve, potrebbe esserci qualcuno là fuori in grado di darvi una mano. Basta chiedere!

Nettare degli dei | Cosa sapere in merito a Hades 2

Noterete del nettare (nectar) come ricompensa di inizio gioco per aver ripulito una stanza. Trattasi di uno strumento chiave per la dinamica relazionale con i personaggi. In modo analogo al primo gioco, è il modo ideale per accedere ai ricordi (Keepsake, inteso come “ricordino”, ndr), oggetti da equipaggiare per ottenere bonus passivi di cui beneficiare ad ogni tentativo. Va da sé che una grande collezione di Keepsake vi eviterà di perdervi i potenti vantaggi da aggiungere ai vari Boons, Tarot Arcanas (di cui parleremo a breve) e quant’altro. Se volete una raccomandazione, il Keepsake di Nemesis è ottimo per rendere pan per focaccia a una categoria di nemici che vi ha fatto la festa in una run precedente (boss inclusi). Quello di Arachne (Aracne) vi farà partire con un bonus armatura di 20. Condividete il nettare, insomma!

Magie, anzi, incantations | Cosa sapere in merito a Hades 2

In principio, le varie incantation sembreranno un po’ rudimentali, ma in realtà sono un pilastro di tutta l’esperienza di gioco. Senza fare spoiler, si tratta del vostro biglietto VIP per vedere tutto ciò che il titolo ha da offrire in accesso anticipato. Alcune magie sono collegate agli obiettivi principali, per così dire, il che le distingue abbastanza facilmente tra loro. Certe incantation riesumano feature principali del predecessore, come ad esempio i pozzi di Caronte (Wells of Charon) e un mercante al crocevia/Crossroads. La maggior parte, però, consiste esclusivamente in new entry. Pur non essendo interessati in certi incantesimi, cercate di sbloccarli se avete le dovute risorse. Non si sa mai quali feature si celano dietro una certa magia…

Demetra je spiccia casa | Cosa sapere in merito a Hades 2

Melinoë può piantare semi e gestire il suo giardinetto al crocevia. La meccanica è semplice: avete dei semini? Andate al giardino e piantateli. Hanno tutti un timer che indica quante stanze dovrete attraversare prima del raccolto. E “stanze” non significa “intere run”, nel caso (anche se le due cose possono coincidere). Il giardinaggio è un ottimo modo per ottenere certi fiori senza incapparvi per puro caso durante una run, specie se si tratta di flora rara richiesta dalle magie più avanzate. Va da sé che, prima di avventurarvi ad Erebus, è sempre bene controllare rapidamente se è germogliato qualcosa. Anche se avete memorizzato il numero di stanze superate nella run precedente, come abbiamo già detto, “non si sa mai.”

Effetto Efesto | Cosa sapere in merito a Hades 2

Forse un piccolo spoiler possiamo farvelo: le armi attualmente disponibili sono cinque. Prima che abbiate l’ultima potrebbe passare del tempo, poiché richiede dei materiali non esattamente reperibili a inizio gioco. Le prime tre, però, sono abbastanza abbordabili. Vi abituerete ben presto al bastone da strega (Witch’s Staff) o le lame gemelle (Sister Blades), e va pure bene. Ciò detto, però, le altre due armi sono abbastanza versatili, oltre ad essere devastanti se in combo con un buon set di Boons. Senza rovinare altre sorprese, l’arma a distanza ravvicinata si sposa bene ai danni da scottatura, mentre quella a lungo raggio eccelle con lo sfruttamento delle debolezze nemiche. Sperimentate pure, però: il pane del gioco è anche questo.

Taroccature mortali | Cosa sapere in merito a Hades 2

Ve l’abbiamo detto che saremmo tornati sull’argomento dei tarocchi: meditare prima di una run vi permette di meditare e potenziare (o cambiare) la vostra scelta in fatto di Tarot Arcana. La numero dodici, Eternity, è forse la più importante: se non avete familiarità con il vantaggio da essa garantito sappiate che la provocazione della morte (Death Defiance) si traduce sostanzialmente come una vita extra. Incassare un colpo fatale vi farà rinascere con un po’ della vostra vita. È possibile ottenere altre “vite” più avanti, ma fino ad allora può rivelarsi… vitale partire quanto prima potete con un asso nella manica. Letteralmente. Per non parlare di tutto quello stress in meno durante gli scontri con i boss! Potrete accedere a Eternity tramite il figlio ribelle (Wayward Son) e il titano (Titan).

Bonus ambiente | Cosa sapere in merito a Hades 2

Le eliminazioni tramite il terreno erano già presenti nel primo gioco, ma ora sono molto più letali di prima. In ogni nuova zona troverete strutture che, se abbattute, si trasformano in un attacco ad area. Che si tratti di vapore, statue che crollano o alberi abbattuti, tutto può tornarvi utile. Parliamo delle piante, ad esempio. Colpitele quando sono frapposte tra voi e i nemici, e una volta crollate potranno danneggiarne più di uno. Dalla seconda zona in poi, gli intricati meccanismi potranno essere usati contro di voi e danneggiarvi se siete in mezzo ai piedi. Per vostra fortuna, se non altro, Melinoë avrà l’accortezza di aprir bocca se scatta una trappola. Sperando che i vostri riflessi facciano il resto, si intende!

Stairway to Heaven

Chiudiamo la nostra guida preliminare a Hades 2 mettendo in evidenza una cosa che non comporta alcuno spoiler in quanto è difficile da non notare, ma per la quale potreste non sapere un dettaglio. Dirigendovi ad Erebus noterete una scalinata nella direzione opposta… e noterete anche che è inaccessibile. Piccola correzione: non lo è, e nemmeno nell’early access se possiamo essere onesti. I personaggi inizieranno col tempo a parlare di quella rampa di scale, e vi anticipiamo pure che sarà al centro di una magia più avanti nel gioco. Non badateci troppo, però, almeno non all’inizio della storia. Godetevi piuttosto il viaggio e le molte sorprese che gli inferi di Supergiant Games non mancano mai di elargire a piè sospinto.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto