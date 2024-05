Fiat smuove il mercato delle auto: le novità pronte al lancio

Non solo la nuova Fiat Panda elettrica che scopriremo nel mese di luglio ma la casa italiana si prepara al lancio di molte altre novità

La Fiat Panda elettrica che sarà presentata l’11 luglio 2024 non è semplicemente un prototipo o una concept car, come dichiarato da Oliver Francois, l’amministratore delegato di Fiat. In realtà, è già un modello pronto per la produzione, e le immagini rilasciate a fine febbraio non mostravano semplicemente un concetto, ma l’auto reale con alcune aggiunte di make-up per renderla più accattivante. François ha anche suggerito che non è solo la Panda a seguire questo modello, ma anche altri modelli Fiat in futuro.

Francois ha menzionato la possibilità di estendere la famiglia della Fiat Panda, simile all’approccio adottato con la Fiat 500, introducendo varianti con stili diversi. Inoltre, c’è stata la discussione sulla Fiat 500e e l’opportunità di aggiungere un motore mild hybrid, ma François sembra inclinato verso il mantenimento della 500e come veicolo completamente elettrico, sottolineando l’importanza di avere un modello simbolico interamente elettrico per Fiat.

Normalmente si parte da zero per la reliazzazione di un’auto, la somma di vari concept che racchiudono le proprie fantasie e i propri sogni. Sappiamo anche che tutto ciò non è fattibili per i modelli di serie. Quello che abbiamo attuato è stato progettare e realizzare i modelli, non solo la prossima FIAT Panda. Non stiamo parlando di concept. Per realizzare il video abbiamo girato intorno all’auto vera aggiungendo un pò di trucco e di modifiche che saprete riconoscere quando sveleremo quelle vere. Speriamo che le persone non preferiscano il render dell’auto come in molti casi avviene.

Fiat pronta a svelare altre novità

Effettivamente, la Fiat Panda che abbiamo visto a fine febbraio, sebbene abbia subito alcune aggiunte di trucco e parrucco per renderla più presentabile, è essenzialmente la stessa vettura che verrà presentata l’11 luglio. Tuttavia, è emerso da un’intervista con Francois che non è solo la Panda a seguire questo modello di sviluppo. Si lascia intendere che anche altri modelli Fiat in fase di sviluppo siano già stati progettati e realizzati, aprendo così la strada a una potenziale famiglia allargata di Fiat Panda, con variazioni di stile e caratteristiche, simile a quanto già avvenuto con la Fiat 500.

Passando alla Fiat 500, François ha affrontato il dibattito riguardante la possibilità di equipaggiare la Fiat 500e con un motore mild hybrid. Ha espresso indecisione su questa opzione, poiché ritiene che il concetto di un veicolo completamente elettrico sia coerente con l’immagine simbolica del marchio. Questo nonostante il calo delle vendite e della produzione della Fiat 500e, attribuito principalmente alla riduzione degli incentivi governativi. il numero uno di Fiat, tuttavia, mostra ottimismo riguardo al potenziale del piano di incentivi per i veicoli elettrici proposto dal Ministro dell’Industria italiano Adolfo Urso, credendo che possa rianimare il mercato delle auto elettriche in Italia.

