Car & Classic: Fiat è la marca più venduta tra le auto d’epoca

Nel primo trimestre 2024, Car & Classic ha registrato un netto sorpasso nella vendita delle auto d’epoca di Fiat su Mercedes, best seller di sempre

Nel primo trimestre del 2024, Car & Classic ha rilevato un notevole sorpasso della Casa del Lingotto rispetto a Mercedes, diventando così il best seller di sempre. Con l’avvio degli eventi dedicati all’automobilismo d’epoca, Car & Classic continua a muovere le ruote storiche in tutta Europa. Ciò attraverso le sue aste settimanali online e gli annunci gratuiti sul suo sito web. Durante il primo trimestre del 2024, numerose auto d’epoca hanno cambiato proprietario. Spesso attraversando confini nazionali. Complessivamente, sulla piattaforma sono state organizzate 1.804 aste, di cui 214 in Italia.

Guardando ai dati numerici dei primi tre mesi dell’anno, si è verificato un risultato sorprendente. Fiat è emersa come il marchio con il maggior numero di veicoli venduti, con un totale di 43 esemplari, superando così Mercedes. Inoltre, Mercedes è stata battuta all’asta da Jaguar, con 32 auto vendute rispetto alle 31 del marchio britannico. In un confronto serrato tra i due marchi automobilistici.

Car & Classic annuncia Fiat come marca più venduta per le auto d’epoca

Le auto Fiat hanno riscosso particolare successo, con modelli come la Fiat Dino Spider, la 124 Spider e la Fiat X1/9 che hanno attirato l’interesse dei collezionisti. In particolare, la Fiat 500 si è confermata un’icona, venduta a un ritmo di 3-4 esemplari alla settimana. La Panda, soprattutto nella versione a trazione integrale, è stata considerata un’icona internazionale. Mentre le “spiaggine” basate sulla Fiat 500 hanno conosciuto una crescente popolarità in vista della stagione estiva.

Le vendite in Italia e nel Regno Unito

Car & Classic, fondata nel Regno Unito nel 2005, è una piattaforma radicata in Europa, Sudafrica e Giappone, con una presenza in Italia da circa un anno e mezzo. Offre un’ampia selezione di veicoli d’epoca, nonché di ricambi e accessori, e collabora con l’ASI-Automotoclub Storico Italiano attraverso eventi come il Circuito Tricolore.

Car & Classic ha anche visto la vendita di rare vetture Fiat, come la Fiat 850 Moretti Coupé S2 del 1968 e la Fiat 1900 A Berlina Granluce del 1955. In Italia, Fiat domina le classifiche di vendita di auto d’epoca, con Mercedes che rimane comunque un’opzione popolare per i collezionisti. Nel Regno Unito, le vetture Mercedes hanno mantenuto la loro posizione di leadership nel primo trimestre del 2024, con 91 esemplari venduti, seguite da Jaguar e Land Rover.

