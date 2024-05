Adrian Newey lascia il team Red Bull

C‘erano già dei sospetti mesi prima che una cosa del genere sarebbe successa e in effetti è andata così: Adrian Newey ha abbandonato la Red Bull, dando le dimissioni e mandando il suo ultimo saluto al team

Dall’inizio di quest’anno la Red Bull sta vivendo davvero un pessimo periodo. Non tanto per i risultati ottenuti in questa stagione, anzi, Max Verstappen ottiene risultati sempre più soddisfacenti. Il vero problema però sta nella vera e propria guerra fredda che il team sta vivendo da quando c’è stato lo scandalo di Christian Horner nei confronti di una ex dipendente donna che avrebbe molestato a livello sessuale con dei messaggi per niente gradevoli. Questo comportamento da parte del team principal sta portando lentamente a far sciogliere il team, che prima era molto unito. Il primo ad andarsene dalla Red Bull è infatti Adrian Newey. Il direttore tecnico ha lavorato per più di 20 anni per il team, contribuendo alla realizzazione delle monoposto più potenti del team che li hanno portati a vincere.

L’addio di Adrian Newey a Red Bull

Il motivo per cui Adrian Newey ha lasciato il team non è stato dichiarato. Newey ha semplicemente dichiarato che “è il momento di lasciare il posto a qualcun altro“, ma i motivi potrebbero essere ben chiari. Non è un caso infatti che il direttore tecnico abbia deciso di lasciare la scuderia dopo lo scandalo di Christian Horner. Ma non solo per quello, all’interno del team c’è parecchio caos, causato perlopiù dalla divisione tra il team thailandese che vuole tenere Horner nel team e il team austriaco che vuole cacciarlo, con l’appoggio della famiglia Verstappen. Rimane il fatto che Newey lascerà il team dopo il primo trimestre del 2025, quindi lavorerà comunque per la RB17. Dopo aver terminato il contratto, Newey potrebbe entrare in Ferrari, ma anche in Aston Martin.

