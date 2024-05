Primo sguardo alla Kia EV6 restyling!

Annunciata pochi anni fa, ora abbiamo finalmente la possibilità di poter dare un primo sguardo alla nuova Kia EV6 nelle prime immagini che ci danno un piccolo anticipo su quello che vedremo all’evento di presentazione

L’auto è stata presentata nel 2021 dalla Kia Motors in persona e ora l’auto si prepara ad affrontare il classico restyling. Questo restyling è stato mostrato in anticipo con alcune immagini teaser che hanno mostrato il lato anteriore e posteriore dell’auto. Non sappiamo ancora quando rilasceranno il restyling sul mercato, né tantomeno le meccaniche che troveremo sul crossover elettrico coreano, ma non manca molto al reveal. L’unica cosa che sappiamo ora sono i gruppi ottici della Kia EV6 2024, che hanno una firma luminosa fatta in LED, sia sulla parte anteriore che posteriore del veicolo. Sulla parte anteriore vediamo che l’auto elettrica coreana ha un disegno spigoloso a “C” e abbraccia parte della mascherina. Anche quest’ultima è ridisegnata ed è molto più sottile rispetto alla versione attuale. Dietro è rimasto il classico arco che non ha più i segmenti luminosi ai lati, ma continua ininterrotto fino ad arrivare ai passaruota.

Cosa aspettarci dalla Kia EV6 restyling

Come abbiamo già detto, purtroppo non conosciamo ancora i dettagli tecnici del restyling della Kia EV6. Però possiamo basarci sulla Hyundai Ioniq 5, con la quale condivide la stessa piattaforma. Ci aspettiamo che il restyling abbia una nuova batteria più potente da 84 kWH al posto dell’attuale da 77,4, in modo da poter aggiungere maggiore autonoma. Parlando invece della motorizzazione, potremmo aspettarci qualche incremento sulle potenze, con la gamma che va a contare su 4 differenti versioni. Le versioni che vedremo saranno infatti la 170, 228, 352 e 585 CV, questi ultimi però saranno riservati alla GT, ovvero la più estrema di tutte.

Voi che ne pensate? Cosa possiamo aspettarci dalla versione restyling? Dovremo aspettare solo un altro po’ di settimane e finalmente ci mostreranno l’auto in tutto il suo splendore. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e tanto altro.