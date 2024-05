La nuova monoposto, o meglio il nuovo cavallo di battaglia di Red Bull, la RB17, debutterà al Goodwood 2024 e Adrian Newey porterà a termine il progetto che aveva iniziato col team prima di abbandonarlo

Nonostante il direttore tecnico del team di Red Bull, Adrian Newey, abbia deciso di abbandonare il team di Red Bull, comunque continuerà a lavorare per realizzare la RB17, che arriverà al Goodwood 2024. Questo è il più grande progetto a cui il Chief Tecnichal Officer della Red Bull abbia mai lavorato, poiché si tratta della sua prima hypercar completamente disegnata da lui. Il contratto di Newey con il team del Toro Rosso si concluderà nel 2025, ma fino ad allora continuerà a lavorare sulla RB17 come regalo d’addio al team e come ringraziamento per tutti gli anni di carriera che ha vissuto. Questa è un’informazione che ha confermato la Red Bull stessa, spiegando che la presenteranno al Goodwood Festival of Speed 2024 e che Adrian Newey si concentrerà sullo sviluppo finale e sulla consegna della hypercar che sarà presentata a luglio.

RB17 al Goodwood 2024: come sarà?

Quella che sarà la prima hypercar di Red Bull, la RB17 sarà una supersportiva ibrida che sarà destinata solo alla corsa su pista. Stando a quanto riportato dall’azienda, l’auto avrà un inedito motore V10 da circa 1.000 CV, che può raggiungere un regime di rotazione di 15.000 giri al minuto grazie alla presenza di un motore elettrico da 200 CV a supporto. Ci sono alcune voci (che specifichiamo non sono confermate) che riportano che l’hypercar peserà meno di 900 kg e che sarà in grado di raggiungere tempi sul giro paragonabili a quelli di una monoposto di F1. La deportanza di picco è stimata in 1.700 kg a 240 km/h e in ben 900 kg a 193 km/h. La Red Bull costruirà soltanto 50 esemplari e saranno venduti al prezzo di 6,3 milioni di dollari.

