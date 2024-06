Ecco gli orari della 24 ore di Le Mans 2024 e dove vederla

Tra pochi giorni potremo finalmente partecipare come spettatori alla 24 Ore di Le Mans 2024, trovate gli orari e dove vedere l’evento. Debutta anche Valentino Rossi con la BMW

Dall’ultima edizione, dove ha vinto la Ferrarti #51 di Pier Guidi, Giovinazzi e Calado, è passato ormai un anno. Ora il WEC farà ritorno sul Circuit de la Sarthe di Le Mans, arrivando alla sua 101esima edizione. La storica 24 Ore francese avrà in gara ben 186 piloti e 62 auto totali impegnati tra categorie diverse. Tra queste categorie troviamo la Hypercar, la LMP2 e, cosa più importante, la LMGT3. Perché però quest’ultima è così importante? Ci sembra piuttosto scontato dirlo, ma comunque doveroso. In questa categoria debutterà infatti Valentino Rossi, che pochi anni fa aveva detto addio alla MotoGP e ha ricevuto omaggi da attori di fama mondiale come Keanu Reeves, Tom Cruise e Chris Hemsworth.

24 Ore di Le Mans 2024: tutti gli orari e dove vederla

La quarta prova di questo campionato sarà la prova di riscatto per la Ferrari dopo le polemiche per il risultato che ha ottenuto all’ultimo appuntamento della 6 ore di Spa-Francorchamps, con l’estensione della gara a oltre un’ora che le ha negato la vittoria per il primo successo stagionale, finito nelle mani del team Hertz Jota. Come è stato per la scorsa edizione, anche quest’anno ci sono vari modi per poter seguire l’evento, in TV o in streaming. Le prime attività in pista so svolgeranno mercoledì 12 giugno, con le prime due sessioni di prove libere e le qualifiche. Il giovedì 13 giugno ci saranno altre libere per la Hyperpole, con la sosta di venerdì che aumenterà l’attesa per la partenza. Ecco la lista completa degli orari e dove vedere la 24 Ore di Le Mans:

Mercoledì 12 giugno

14:00-17:00 Prove Libere 1 (in diretta su Eurosport 2, Eurosport Player, NOW e fiawec.tv)

19:00-20:00 Qualifiche (in diretta su Eurosport 1, ES Player, NOW e fiawec.tv)

22:00-:00 Prove Libere 2 (in diretta su Eurosport 1, ES Player, NOW e fiawec.tv)

15:00-18:00 Prove Libere 3 (in diretta su Eurosport 2, NOW e fiawec.tv)

20:00-21:00 Hyperpole (in diretta su Eurosport 1, NOW e fiawec.tv)

22:00-23:00 Prove Libere 4 (in diretta su ES Player, NOW e fiawec.tv)

12:00-12:15 Warm Up (in diretta su Eurosport 1, ES Player, NOW e fiawec.tv)

16:00 Gara (in diretta su Eurosport 1, ES Player, NOW, discovery+ e fiawec.tv)

16:00 Arrivo della 24 Ore di Le Mans 2024

16:10 Inizio cerimonie di premiazione

Seguirete la 24 ore? Noi non vediamo l'ora!