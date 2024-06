Toy Story 5: Disney ha scelto il regista del film ed è un nome noto

La scelta per il regista di Toy Story 5 è già stata presa da Disney e il nome è di qualcuno che ha già lavorato con l’azienda per diversi film di successo vincitori di premi Oscar

Dell’esistenza del nuovo capitolo della saga dedicata ai nostri giocattoli preferiti ne eravamo a conoscenza già da tempo, insieme ad altri attesissimi sequel, ma solo ora la Pixar ci ha confermato il regista di Toy Story 5. Il nome tra l’altro è una garanzia, perché non è affatto nuovo alla casa di produzione cinematografica. Si tratta di Andrew Stanton, che ha lavorato per la Disney e la Pixar per tanti anni. L’annuncio l’hanno lanciato durante l’anteprima dell’attesissimo Inside Out 2 ed è arrivato direttamente dalla voce del direttore creativo di Pixar, Pete Docter. Un nome che rappresenta una garanzia, Andrew Stanton ha già contribuito a capolavori come Wall-E e Alla ricerca di Nemo.

Andrew Stanton: a cosa ha lavorato il regista di Toy Story 5?

Con questo nome che hanno scelto siamo piuttosto sicuri che anche il quinto capitolo della saga sarà stupendo come gli altri, con una bellissima storia pronta a commuoverci. Il grande Andrew Stanton, infatti, oltre ad aver lavorato per Wall-E e Alla ricerca di Nemo, ha anche firmato la scrittura di A Bug’s Life, Monsters & Co e i primi due film di Toy Story. Nel 2012 ha anche diretto il film flop del 2012 di John Carter, che comunque ha affascinato tantissimo per i personaggi e per il mondo che ha creato.

Se ben ricordate il finale di Toy Story 4, sembrava che la saga fosse arrivata a una degna conclusione narrativa, quindi l’annuncio del quinto capitolo ha spiazzato tutti e ha fatto pensare che fosse solo una mossa commerciale. Ma Pete Docter ha difeso il film, facendoci intendere che ci aspettano delle sorprese inaspettate. Non sappiamo ancora nulla sulla trama, ma la Disney ha annunciato ufficialmente che i doppiatori originali Tom Hanks e Tim Allen torneranno nei panni di Woody e Buzz.

Il film è atteso per le sale cinematografiche il 19 giugno 2026. Che ne pensate? Curiosi di andare a vederlo? Ditecelo come al solito qui sotto nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

