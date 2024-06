CORSAIR al Computex 2024: innovazione continua dai sistemi di raffreddamento ai case

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di CORSAIR ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

Il CORSAIR ONE i500 è ora disponibile presso il negozio online CORSAIR e i rivenditori autorizzati. Gli altri prodotti saranno commercializzati nel corso del 2024 . Per i prezzi aggiornati, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR locali. CORSAIR continua a offrire agli appassionati di ogni livello la possibilità di creare sistemi personalizzati con prestazioni elevate. Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti CORSAIR al Computex, visita il sito.

– La nuova collezione di ventole CORSAIR combina massima potenza di raffreddamento e design accattivante. Le ventole LX RGB offrono doppi anelli luminosi RGB per un’estetica impressionante. Invece le RX MAX, spesse 30 mm, garantiscono un flusso d’aria superiore con una rumorosità ridotta e sono disponibili sia in versione RGB che non RGB.

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)