Futurama: il teaser dei nuovi episodi della stagione 12

La serie animata creata da Matt Groening Futurama tornerà con la stagione 12 e nuovi episodi su Hulu il prossimo 29 luglio, dei quali è stato diffuso il teaser

Torna Futurama, la serie fantascientifico-satirica creata nel 1999 da Matt Groening (il papà anche dei Simpson) che ha avuto mille vite. Nella sua ultima reincarnazione è trasmessa dalla piattaforma streaming americana Hulu, che già nel 2023 ne aveva ordinato nuovi episodi. Al momento, invece, non abbiamo una conferma per il ritorno in Italia su Disney+.

Comunque il revival prosegue con una dodicesima stagione, in arrivo a luglio e nella prima clip ufficiale dedicata ai nuovi episodi vediamo il cast dei doppiatori originali ritornare con entusiasmo a presentare la voce al più strampalato gruppo di fattorini intergalattici mai visti sullo schermo: ci sono tutti, dal mitico John DiMaggio che doppia il sarcastico Bender a Katey Sagal che invece è la coraggiosa e intraprendente aliena Leela.

Futurama: i nuovi episodi della stagione 12 da luglio

Nell’anticipazione vediamo che i personaggi saranno alle prese con nuove avventure che li metteranno a dura prova, dall’affrontare una specie di pericolosissima corrida al mangiare cosce di pollo dall’aspetto decisamente “peloso”. Già la stagione scorsa, in ogni caso, Futurama non aveva perso tempo nell’affiancare alle ambientazioni più folli temi che invece sono molto più vicini alla nostra attualità, come la pandemia, i vaccini, la cancel culture, i bitcoin e l’immancabile auto-satira sul mondo della televisione in streaming. Anche nella stagione 12 si continuerà su questa strada di rileggere la nostra realtà con gli occhi degli anni 3000, che per certi versi ci appaiono oggi molto più vicini di quanto abbiamo mai pensato.

Se siete fan della prima ora e non state più nella pelle per la curiosità, l’appuntamento è abbastanza vicino: la stagione 12 di Futurama debutterà infatti negli Stati Uniti a partire dal prossimo 29 luglio, mentre dovrebbe arrivare (non senza incognite) in Italia su Disney+ subito dopo.

