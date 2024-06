Ferrari: i motori V12 continueranno a esistere finché sono legali

In merito alla produzione dei motori a combustione V12 di Ferrari si è espresso il Direttore Marketing e Marketing Intelligence dell’azienda, Emanuele Carando, che ha rassicurato gli appassionati

Con l’evoluzione dei motori e così l’adozione del motore al 10% elettrico sta preoccupando molti clienti che si sono ormai abituati ai motori a combustione. All’appello si è unito anche Emanuele Carando, il Direttore Marketing e Marketing Intelligence di Ferrari e ha parlato dei motori V12. Le sue parole a riguardo hanno rassicurato gli appassionati, infatti l’azienda continuerà a sviluppare motori V12 finché non saranno vietati dalla legge. Nelle nuove 12Cilindri Coupé e Spider, il motore da 6,5 litri gira a 9.500 giri al minuto, ma tecnicamente è anche in grado di superare i 10.000 giri al minuto. Ruggero Cevolani, il responsabile del programma V12, ha spiegato che il limite inferiore di giri è stato scelto per massimizzare l’erogazione di potenza ed evitare un calo della sensazione di accelerazione costante.

Ferrari tiene stretti i motori V12

Cavolani ha inoltre aggiunto che Ferrari è prima di tutto una società di ingegneria, motivo per cui le prestazioni sono sempre privilegiate rispetto al raggiungimento della barriera dei 10.000 giri. Non sarebbe comunque stato il motore con il più alto numero di giri mai montato su un’auto stradale. Infatti quella è la Gordon Murray Automotive T.50, con ben 12.100 giri al minuto. Anche l’Aston Martin Valkyrie è più rumorosa della 12Cilindri, con un massimo di 11.100 giri al minuto. Un’altra auto da menzionare è l’Ariel Atom con 10.600 giri al minuto.

Il Chief Designer Officer Flavio Manzoni ha invece espresso la sua sul V12, pensando che il V8 turbo sia migliore in termini di prestazioni, aggiungendo che il 12 cilindri non è il più efficiente. Nonostante questo, l’azienda deve lottare per mantenere il V12 in vita il più a lungo possibile poiché è più emozionale rispetto agli altri motori. Tuttavia nei prossimi anni Ferrari ha intenzione di vendere sempre meno auto a combustione, quando arriverà la prima elettrica nel 2025. L’obiettivo è che le vendite delle auto elettriche rappresentino il 40% delle vendite.

