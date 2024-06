HUAWEI FreeBuds 6i: ufficiali con cancellazione del rumore

Da oggi disponibili su Huawei Store, HUAWEI FreeBuds 6i: qualità audio eccezionale, isolamento acustico e batteria a lunga durata

Huawei rende disponibili su Huawei Store HUAWEI FreeBuds 6i, l’ultima novità della serie, con un’eccezionale qualità del suono, una batteria di lunga durata e una maggiore capacità di cancellazione del rumore. Questo prodotto stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli auricolari nella fascia di prezzo dei 100 euro.

HUAWEI FreeBuds 6i: la migliore tecnologia di cancellazione del rumore

HUAWEI FreeBuds 6i sono dotati della più avanzata tecnologia di cancellazione del rumore di Huawei: l’Intelligent Dynamic ANC 3.0, ora alla terza generazione. Questa nuova versione è in grado di ottimizzare i parametri di cancellazione del rumore in tempo reale attraverso la creazione di modelli ANC, grazie a un algoritmo appositamente programmato per 34 scenari diversi. HUAWEI FreeBuds 6i monitorano il rumore ogni 2,6 μs e regolano i parametri in un solo secondo per ottimizzare la cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante.

I nuovi HUAWEI FreeBuds 6i presentano cinque importanti aggiornamenti hardware che perfezionano significativamente le prestazioni di cancellazione del rumore, sia passiva che attiva. I miglioramenti della cancellazione passiva del rumore (PNC) includono due elementi: una camera di filtraggio del rumore e nuovissimi auricolari. La prima, basata sul principio della risonanza di Helmholtz, si rivolge ai rumori a media e alta frequenza (da 1 kHz a 3 kHz) e, risultando particolarmente efficace a 2-3 kHz, è in grado di ridurre le voci di sottofondo. Invece, i nuovi auricolari in silicone liquido rimangono morbidi sulla pelle e migliorano ulteriormente la tenuta al rumore. Disponibili in tre misure con la parte superiore più spessa del 75% e la parete del 25%, offrono una vestibilità maggiormente stabile.

Altre caratteristiche

I miglioramenti della cancellazione attiva del rumore (ANC) comprendono tre innovazioni: un sistema a 3 microfoni, una potenza di calcolo 2,4 volte superiore e un driver dinamico a quadruplo magnete da 11 mm. Il sistema a 3 microfoni, ora con una raccolta del rumore più precisa, è stato potenziato con un microfono esterno aggiuntivo, che cattura i suoni ambientali con un rapporto segnale/rumore (SNR), superiore del 50% rispetto al suo predecessore. Questo rende l’audio più chiaro e amplifica la cancellazione del rumore sulle frequenze medio-basse. Il sistema Intelligent Dynamic ANC 3.0 consente l’elaborazione del rumore in tempo reale, portando ad un aumento di potenza di calcolo di 2,4 volte. A complemento di questa tecnologia, HUAWEI FreeBuds 6i sono anche dotati di un driver dinamico a quadruplo magnete da 11 mm con una maggiore sensibilità, che genera onde sonore inverse per contrastare qualsiasi rumore di sottofondo.

Queste innovazioni portano a un miglioramento del 100% della cancellazione del rumore, con una cancellazione media a piena frequenza di 27 dB e una gamma di frequenza ANC ultra-ampia fino a 5 kHz.

HUAWEI FreeBuds 6i: gli auricolari che garantiscono la massima praticità

HUAWEI FreeBuds 6i offrono una qualità audio eccezionale. Dotati di un woofer ultra-magnetico da 11 mm, presentano bassi più potenti del 50% fino a 14 Hz e, supportati dal codec audio LDAC HD e dalla certificazione Hi-Res Audio Wireless, consentono di riprodurre un suono nitido e cristallino. Grazie agli effetti Multi-EQ, che forniscono fino a 10 bande di impostazioni EQ facilmente regolabili, gli utenti possono anche personalizzare la loro esperienza audio.

Un’altra caratteristica fondamentale di questi auricolari è la durata della batteria: offre fino a 35 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica e 8 ore con una singola carica degli auricolari. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti offre 4 ore extra di riproduzione. L’insieme di queste caratteristiche fa sì che HUAWEI FreeBuds 6i soddisfino le esigenze di tutti i giorni.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI FreeBuds 6i sono acquistabili su Huawei Store al prezzo di € 99 nelle colorazioni Black e White, ma nel mese di luglio, sarà resa disponibile anche la colorazione Purple. Acquistando HUAWEI FreeBuds 6i, fino al 1° luglio, si potrà ottenere il 10% di sconto utilizzando il codice AMEDIAFB10.

