Guida step-by-step per la creazione di un sito web

Come si crea un sito web da zero? Scopriamo tutti i dettagli e i passaggi necessari in questo articolo dedicato

Creare un sito web nel 2024 è sempre più facile. I software di gestione disponibili in rete, CMS (Content Management System) o builder, semplificano al massimo lo sviluppo dei progetti online senza la necessità di dover padroneggiare competenze tecniche e linguaggi di programmazione. Vediamo allora quali sono gli step principali per costruire un sito web via CMS o website builder.

Scegli la piattaforma adatta

Valuta in ogni caso le tue conoscenze informatiche, le competenze digitali e di programmazione e seleziona la piattaforma idonea alle tue esigenze. Esistono due alternative percorribili: da un lato i CMS e dall’altro i website builder. La scelta dipende anche dalla complessità del progetto web che si intende realizzare. Un sito vetrina personale oppure una landing page sarà molto più semplice da gestire rispetto a un e-commerce su scala nazionale o persino globale.

Acquisisci un web hosting

Si tratta del servizio di rete che permette di allocare fisicamente il sito web su un server. Anche in questo caso la scelta del servizio di web hosting dipende principalmente dalla complessità del sito internet. Esistono in circolazione numerosi web host con piani tariffari personalizzati. I fattori da considerare sono piuttosto numerosi: larghezza di banda, spazio di archiviazione, servizi di sicurezza integrati (backup e certificati SSL), plug-in e app disponibili (free o a pagamento), facilità di utilizzo delle dashboard, assistenza e supporto. Ogni web host combina questi elementi creando piani tariffari con prezzi diversi. Anche il costo rappresenta quindi un fattore da valutare per la scelta dell’hosting. Il passo immediatamente successivo sarà quello di scegliere e registrare il nome di dominio del sito web: per farlo è opportuno utilizzare i registrar di nomi disponibili in rete.

La scelta della piattaforma di gestione (CSM o website builder) implica procedure differenti per lo sviluppo di un sito web. Per questo vedremo da un lato come creare un sito web con un CMS e dall’altro come creare un sito internet con i website builder.

Creare un sito web con CMS WordPress

Il Content Management System è un software di gestione open source per siti web che può essere utilizzato sia da utenti con poca esperienza sia da web designer e sviluppatori professionisti. Con il CMS si ha la totale padronanza di gestione del sito internet, per cui chi possiede competenze informatiche e conoscenze dei linguaggi di programmazione può modificare completamente la sua struttura. È questo il plus dei CMS. Senza dimenticare che attraverso i Content Management System è possibile gestire con maggiore fluidità anche i progetti più complessi e i siti e-commerce. Vediamo adesso sinteticamente gli step principali per creare un sito web con CMS.

Installazione del CMS . In base alle competenze personali è possibile scegliere tra l’opzione di installazione automatica del CMS (per principianti), l’opzione manuale e l’installazione locale (sul proprio PC mediante software di programmazione).

. In base alle competenze personali è possibile scegliere tra l’opzione di installazione automatica del CMS (per principianti), l’opzione manuale e l’installazione locale (sul proprio PC mediante software di programmazione). Selezione del tema . In questa fase è fondamentale scegliere uno dei template disponibili (gratis o a pagamento) per impostare l’identità visiva del sito internet. Divi e GeneratePress sono i più utilizzati in ambito e-commerce, OceanWP per il blogging, Air per i portfolio.

. In questa fase è fondamentale scegliere uno dei template disponibili (gratis o a pagamento) per impostare l’identità visiva del sito internet. Divi e GeneratePress sono i più utilizzati in ambito e-commerce, OceanWP per il blogging, Air per i portfolio. Installazione dei plug-in . I plug-in sono componenti aggiuntive (free o premium) che permettono di estendere le funzionalità di un portale WordPress. Migliorano l’usabilità, la gestione, la SEO, la velocità, la fruibilità via smartphone e la sicurezza del sito web. Fondamentali i plug-in e-commerce per le prenotazioni, i servizi di pagamento e per la gestione dei moduli di contatto.

. I plug-in sono componenti aggiuntive (free o premium) che permettono di estendere le funzionalità di un portale WordPress. Migliorano l’usabilità, la gestione, la SEO, la velocità, la fruibilità via smartphone e la sicurezza del sito web. Fondamentali i plug-in e-commerce per le prenotazioni, i servizi di pagamento e per la gestione dei moduli di contatto. Creazione delle pagine . Homepage, pagine di prodotti o servizi, pagine dei contatti e pagine interne. Per ognuna di loro è necessario definire il tipo di contenuti: testi, immagini e video da assemblare tramite la struttura a blocchi e i page builder tipici dei CMS.

. Homepage, pagine di prodotti o servizi, pagine dei contatti e pagine interne. Per ognuna di loro è necessario definire il tipo di contenuti: testi, immagini e video da assemblare tramite la struttura a blocchi e i page builder tipici dei CMS. Creazione del menù di navigazione e dei widget . Il menù e i widget (contenuti aggiuntivi) semplificano la navigazione del sito e l’esperienza utente (UX). È importante selezionare i componenti che ottimizzano le performance del portale.

. Il menù e i widget (contenuti aggiuntivi) semplificano la navigazione del sito e l’esperienza utente (UX). È importante selezionare i componenti che ottimizzano le performance del portale. Ottimizzazione del sito . Si tratta di gestire tutti gli aspetti relativi alla SEO (Search Engine Optimization) mediante i plug-in del CMS con l’obiettivo di migliorare l’indicizzazione nei motori di ricerca. Su WordPress esistono i vari Yoast SEO, Google XML Sitemaps e Broken Link Checker.

. Si tratta di gestire tutti gli aspetti relativi alla SEO (Search Engine Optimization) mediante i plug-in del CMS con l’obiettivo di migliorare l’indicizzazione nei motori di ricerca. Su WordPress esistono i vari Yoast SEO, Google XML Sitemaps e Broken Link Checker. Avvio del sito web. È la fase di testing prima del lancio. Si tratta dei test di velocità del sito e dei test A/B per confrontare il rendimento di due versioni differenti di alcune pagine web. Lo scopo è quello di pre-ottimizzare la user experience e di migliorare le performance del sito.

Creare un sito web con i website builder

I website builder sono particolarmente adatti per i principianti e per gli utenti che non hanno particolari competenze digitali né tantomeno conoscenze dei linguaggi di programmazione. Ideali per la creazione di siti web poco complessi, si distinguono per l’hosting incluso, i template predefiniti e i visual builder drag-and-drop. Le versioni premium includono anche plug-in aggiuntivi e strumenti di Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione del portale. Vediamo adesso sinteticamente gli step principali per creare un sito con in website builder.

Selezione dell’hosting. Esistono in circolazione numerosi provider che offrono servizi di hosting con prezzi e funzionalità differenti. Quasi tutti i website builder, tipo Hostinger, includono il dominio nel piano di hosting.

Esistono in circolazione numerosi provider che offrono servizi di hosting con prezzi e funzionalità differenti. Quasi tutti i website builder, tipo Hostinger, includono il dominio nel piano di hosting. Scelta del template . Il template è il tema predefinito che definisce l’identità visiva del sito internet. Si caratterizza per il visual builder drag-and-drop che consente di assemblare facilmente i blocchi modulari di tutte le pagine.

. Il template è il tema predefinito che definisce l’identità visiva del sito internet. Si caratterizza per il visual builder drag-and-drop che consente di assemblare facilmente i blocchi modulari di tutte le pagine. Creazione delle pagine . Homepage, pagine dei contatti, dei servizi, dei prodotti e pagine informative con immagini, video e contenuti testuali. Ogni pagina deve essere organizzata in maniera efficace per esaltare l’esperienza di navigazione dell’utente e per raggiungere gli obiettivi per cui ogni pagina è costruita.

. Homepage, pagine dei contatti, dei servizi, dei prodotti e pagine informative con immagini, video e contenuti testuali. Ogni pagina deve essere organizzata in maniera efficace per esaltare l’esperienza di navigazione dell’utente e per raggiungere gli obiettivi per cui ogni pagina è costruita. Ottimizzazione del sito . Menù di navigazione, SEO e fruibilità del portale tramite tutti i device, smartphone compresi. L’ottimizzazione riguarda sia gli elementi on-page che quelli off-page, quindi user experience e strumenti per l’indicizzazione del sito nei motori di ricerca.

. Menù di navigazione, SEO e fruibilità del portale tramite tutti i device, smartphone compresi. L’ottimizzazione riguarda sia gli elementi on-page che quelli off-page, quindi user experience e strumenti per l’indicizzazione del sito nei motori di ricerca. Selezione di componenti aggiuntivi. Alcuni siti web, leggermente più complessi della media, hanno bisogno di tool e plug-in per migliorare la gestione del portale. Disponibili soprattutto in modalità premium, riguardano integrazioni di marketing, strumenti di Intelligenza artificiale (generatori di immagini AI, AI Writer e AI heatmap) strumenti SEO e funzionalità per e-commerce.

In definitiva, creare un sito web è sempre più facile grazie ai Content Management System e ai vari builder disponibili in rete. Servono sempre meno competenze informatiche per avviarne uno. Ma è bene ricordare che figure professionali come sviluppatori, web designer (UX/UI), SEO specialist, data analyst ma anche copywriter e fotografi sono fondamentali per lo sviluppo e il successo di una piattaforma online. Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.