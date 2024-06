Nomini: prendine una bella fetta anche tu!

Ecco Nomini, il casino online a tema dolciumi, scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato e approfondito

Ti piacciono anche i dolci? E i biscotti? A molte persone piacciono, non c’è nulla di strano o di offensivo in questo. A volte piace mangiare una bella fetta di meringa o qualcosa di cremoso, ma molti lo fanno senza sentirsi in colpa e prima ancora di aver finito la fetta di torta se ne pentono. Come vi sentite quando peccate di dolcezza?

Non ho rimpianti

Non riesco proprio a immaginare cosa significhi pentirsi di aver preso una fetta della mia torta preferita, perché cerco sempre di essere intelligente. Vi spiego come faccio, ma prima dobbiamo essere chiari su una cosa. È giusto avere voglia di dolci ogni tanto. È così! Lo zucchero e i grassi sono qualcosa di cui avete bisogno, il vostro corpo ne ha bisogno. Come il nostro cervello stanco ha bisogno di Nomini.

Se vi sentite intontiti, stanchi e volete tirarvi su, sentitevi liberi di mangiare un buon biscotto! Qualcosa che vi dia la carica e vi tiri su il morale. Credetemi, non brucerete all’inferno per questo, perché Hellspin è per i giocatori, non per i golosi.

Datevi alle leccornie!

Potreste pensare che stia cercando di invogliarvi a fare la cosa sbagliata. Non è del tutto vero. Ok, seriamente, non potete essere felici e soddisfatti se vi sentite sempre in colpa. Basta così! Se avete avuto una voglia matta e avete mangiato un biscotto, non rimproveratevi perché non ne vale la pena e non fareste altro che spegnere il piacere. Invece, fate qualcosa per smettere di sentirvi in colpa! Oppure, se non funziona, fate un giochino sul sito di Nomini, perché non è più pericoloso di una fetta di torta preparata alla perfezione. Quindi, regola numero uno: mai sentirsi in colpa! La seconda regola è: se dovete peccare, fatelo con saggezza, perché solo così ne vale la pena! Non è più complicato che giocare a Hellspin. Vi sto dicendo di farlo bene.

Ricetta per la torta intelligente

La mia preferita è la cosiddetta torta intelligente, che confesso essere una mia invenzione. La particolarità di questa torta sta nel fatto che la preparo io stessa e che ha bisogno solo di pochi ingredienti e del fatto che amate i dolci e vi perdonate se non vi è permesso, ma lo fate.

Quindi, il segreto della mia torta è semplice. È che la preparo sempre e solo con gli ingredienti più naturali possibili. Non la dolcifico mai, non la riempio mai di ingredienti di fabbrica o di dolcificanti aggiunti. Quale torta fare e con cosa sta sempre alla vostra fantasia, non c’è una ricetta specifica. In fondo si tratta solo di un dolce di fantasia. O forse mi sbaglio?

I miei preferiti sono il lime, il limone e la vaniglia. Con questi preparo la maggior parte dei miei dolci preferiti, che preparo molto raramente. Preparo sempre la base con biscotti fatti in casa non zuccherati, schiacciandoli e mettendoli nella tortiera. Premere bene. Questa è la base. Sapevate che era così facile? Non lo pensavate, vero?

Il ripieno sarà il più importante

La torta è una semplice crema di ricotta di mucca, in cui metto un po’ di miele, raschio i semi dai baccelli di vaniglia e li metto nella ricotta, ma prima faccio bollire un po’ di latte con la vaniglia, lo lascio raffreddare completamente e poi lo mescolo alla ricotta. Grattugio ancora un po’ di capelli di un bel limone nella ricotta e ci spruzzo sopra un po’ di succo di limone.

Potete usare il lime al posto del limone. La torta sarà comunque deliziosa. Quando avete finito, mescolate bene il composto! Dovrebbe essere il più liscio possibile. È bene che non coli. Mettetelo nella tortiera, sopra la base di biscotti, poi spianatelo in modo da ottenere una quantità uniforme ovunque! Poi il tutto può essere messo in frigorifero per qualche ora. Io la lascio in frigorifero per circa mezza giornata per permettere alla crema di rapprendersi bene.

Una volta che la crema è pronta e il ripieno si è rappreso, non vi resta che servirla, per la quale vi servirà un semplice tagliapasta. Si può ricoprire con una pallina di gelato naturale al lime, al limone o alla menta.

Questa è la ricetta della mia torta intelligente. Non è così complicata, vero? È tutta naturale, non richiede cottura, non fa ingrassare, è deliziosa e nelle calde giornate estive è un ottimo dessert dopo un pranzo leggero. E se la state già mangiando perché l’avete fatta voi e la state gustando, fate una partita a Hellspin per accumulare i dolcetti e buona giornata!

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.