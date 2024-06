In questo articolo dedicato andiamo a scoprire insieme come funzionano i bonus dei casinò stranieri: come funzionano e come vengono accreditati?

Molti giocatori dopo aver provato molti casinò italiani si iscrivono a casinò stranieri, anche con l’obiettivo di ricevere nuovi bonus. In effetti spesso essi sono molto allettanti e più generosi di quelli che si trovano nei casino italiani.

E’ bene in ogni caso che quando ci si iscrive si accerti che si tratti di casino stranieri che accettano giocatori italiani, per evitare che il bonus non venga assegnato o che in un secondo momento venga annullato.

Che cos’è un bonus?

Un bonus è qualcosa che ci viene assegnato in più e come omaggio. Nei casinò stranieri esiste una grande varietà di bonus, alcuni assegnati appena iscritti, altri che possono essere ricevuti più tardi. Tra i bonus dei casinò stranieri il più noto è il cosiddetto bonus di benvenuto. Esso ti viene assegnato di solito dopo che ti sei iscritto ad un casinò ed hai fatto un primo deposito. Questo tipo di bonus è proporzionale rispetto a quanto hai depositato.

In altri casi vengono assegnati dei giri gratis da giocare sulle slot machine del casinò, o su una specifica. I giocatori dei bonus di solito devono rispettare dei requisiti di scommessa. Più precisamente, un bonus per poter diventare denaro vero disponibile per il prelievo deve essere giocato un determinato numero di volte. Ad esempio, un bonus con requisito di scommessa 35x deve essere giocato 35 volte per essere incassato sul proprio wallet o conto corrente.

Come si può ottenere un bonus in un casino online straniero?

Nei casinò stranieri di solito viene sempre specificato come ottenere un certo bonus. Queste informazioni vengono specificate nei termini e condizioni del casinò o di quello specifico bonus, e ti spiegano ad esempio quanto riceverai in percentuale rispetto a quanto hai versato e qual è la somma minima che devi versare per ottenere il bonus

La stessa cosa avviene anche quando ti vengono assegnati dei free spin. Ad esempio potresti ottenere 200 giri gratis per una slot machine se depositi almeno 10€. Va detto però che esistono anche alcuni bonus che non richiedono un bonus per essere ottenuti. Sono i cosiddetti bonus senza deposito. In questi casi viene previsto che tu faccia una certa azione: spesso si tratta della semplice registrazione al casinò straniero o della verifica del proprio documento d’identità.

Nei casinò stranieri non esistono però solo i bonus di benvenuto. Molti prevedono bonus sulla ricarica tutte le settimane. Ad esempio, se depositi nel fine settimana potresti ottenere un bonus del 50% fino a 500€, il fine settimana dei giri gratis, e così via. In alcuni bonus è necessario codici bonus o seguire link, mentre altre volte è sufficiente la semplice registrazione e deposito per ottenerli.

Con quali modalità il bonus dei casinò stranieri viene accreditato sul conto del giocatore?

Nei casinò stranieri è sufficiente effettuare il pagamento per vedersi accreditata in pochi secondi la somma nel proprio conto gioco. A quel punto la somma che ti è stata corrisposta la puoi giocare immediatamente sui giochi del casinò che preferisci, ricordandoti di rispettare le condizioni previste.

Possono esistere alcuni casi limitati in cui il bonus non è immediato. Questo però dipende di solito dal tipo di pagamento che hai usato. Mentre la gran parte prevede che la transazione si chiuda istantaneamente, ci sono pochi casi in cui questo non avviene. Controlla sempre prima di scegliere come pagare che venga prevista la transazione istantanea, in modo da non avere tempi d’attesa.

La differenza tra un bonus del casinò Italiani AAMS e un bonus del casinò stranieri

Un bonus in un casinò online straniero e in uno italiano funzionano in modo simile ma possono avere alcune differenze. Di solito non ci sono differenze rispetto ai tempi di accredito perché in entrambi i casi essi sono immediati.

Le cose che cambiano di solito sono l’importo dei bonus e la frequenza con cui essi vengono erogati. Spesso nei casinò italiani capita di ricevere un bonus di benvenuto dopo il primo deposito, e poi nulla o quasi. Molti casinò stranieri invece danno bonus regolari settimanali, ed altri speciali per occasioni come Natale, Carnevale o Halloween. In molti casino stranieri, insomma, ogni occasione è buona per dare un bonus anche perché questo invoglia i giocatori a rimanere su quel sito e a collegarsi più spesso.

Perché scegliere i bonus dei casinò stranieri

Oltre la frequenza dei bonus, un altro buon motivo per scegliere i bonus dei casino stranieri e l’importo. Anche grazie a un prelievo fiscale spesso più basso rispetto all’Italia, i casino online internazionali assegnano bonus che possono anche superare i 1000 euro. In questo modo rendono contenti tutti i tipi di giocatori, anche quelli che vorrebbero fare un deposito più grande ma hanno limiti bassi nei casinò italiani. Ma anche facendo un deposito di 10€ o 20€, nei casinò stranieri puoi spesso ricevere moltissimi giri gratis che possono trasformarsi in bonus di importo cospicuo.