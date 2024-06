Renault e Exotec: un connubio innovativo per la logistica automobilistica

In questo articolo andiamo a scoprire tutti i dettagli della collaborazione attiva tra Renault ed Exotec

Il Gruppo Renault e Exotec hanno inaugurato oggi a Villeroy un sito logistico di nuova generazione, completamente automatizzato e dotato del sistema Skypod di Exotec. Questa collaborazione rappresenta una prima assoluta nel settore automobilistico e segna un passo importante nella trasformazione tecnologica di Renault.

Al centro del progetto ci sono i robot Skypod, 191 in totale, che gestiscono il flusso dei pezzi di ricambio e degli accessori, dall’arrivo al sito fino alla spedizione ai clienti. Il risultato è un’efficienza senza precedenti: il tempo di elaborazione degli ordini è stato ridotto di sei volte, con un incremento del 25% della capacità di evasione.

“Questa soluzione ci permette di aumentare del 25% il numero di ordini serviti e di rafforzare il nostro impegno per la soddisfazione dei clienti“, ha dichiarato Xavier Lhors, Direttore della logistica post-vendita del Gruppo Renault. “Inoltre, la riduzione del consumo energetico del 30% dimostra il nostro impegno per la sostenibilità“.

Renault e Exotec: il ruolo dei robot Skypod e le parole di Thomas Genestar

I robot Skypod non solo migliorano l’efficienza, ma anche le condizioni di lavoro. Eliminando la necessità di lavori manuali ripetitivi e ad alta quota, i robot riducono il rischio di incidenti e migliorano il comfort degli operatori. L’innovativa soluzione di Exotec si distingue per la sua flessibilità. Il sistema può essere facilmente ampliato o modificato per adattarsi a qualsiasi variazione della produzione. Questo garantisce a Renault la massima tranquillità per il futuro.

“Siamo orgogliosi di lavorare con il Gruppo Renault, uno dei principali attori del settore“, ha affermato Thomas Genestar, Direttore Generale Europa Occidentale di Exotec. “Questa collaborazione dimostra la capacità di Exotec di soddisfare le esigenze complesse e specifiche dei propri clienti“. L’automazione del sito di Villeroy rappresenta un passo importante nella trasformazione tecnologica di Renault. Il Gruppo è impegnato a sfruttare le tecnologie più innovative per migliorare l’efficienza, la flessibilità e la sostenibilità della propria supply chain.

